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В Германии назвали условие отправки военных на Украину - РИА Новости, 24.05.2025
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16:25 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/germanija-2018866531.html
В Германии назвали условие отправки военных на Украину
В Германии назвали условие отправки военных на Украину - РИА Новости, 24.05.2025
В Германии назвали условие отправки военных на Украину
Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций мандата на размещение миротворческого... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:25:00+03:00
2025-05-24T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций мандата на размещение миротворческого контингента, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. "Бундесверу, по-видимому, потребуется решение бундестага о проведении такого рода операций за границей. А оно возможно только под эгидой коллективного мандата. То есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН... Когда станет ясно, кто и по какому мандату должен обеспечивать безопасность, мы решим, какую задачу мы возьмем на себя", - сказал министр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Однако сначала необходимо достичь прекращения огня, добавил Писториус. "Поэтому сейчас не время инициировать мандат ООН или аналогичную операцию. Мы и наши союзники по "коалиции желающих" и в рамках "группы пяти" (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша – ред.) размышляем (над этим – ред.), но в данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - заявил он. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, эммануэль макрон, дмитрий песков, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), бундесвер германии
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Бундесвер Германии
В Германии назвали условие отправки военных на Украину

Писториус: отправка военных на Украину возможна только при выдаче мандата ООН

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Германия будет рассматривать отправку военных на Украину только в случае выдачи одной из международных организаций мандата на размещение миротворческого контингента, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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"Бундесверу, по-видимому, потребуется решение бундестага о проведении такого рода операций за границей. А оно возможно только под эгидой коллективного мандата. То есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН... Когда станет ясно, кто и по какому мандату должен обеспечивать безопасность, мы решим, какую задачу мы возьмем на себя", - сказал министр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Однако сначала необходимо достичь прекращения огня, добавил Писториус.
"Поэтому сейчас не время инициировать мандат ООН или аналогичную операцию. Мы и наши союзники по "коалиции желающих" и в рамках "группы пяти" (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша – ред.) размышляем (над этим – ред.), но в данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках", - заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Пришло время": в Германии потребовали санкций против фон дер Ляйен
Вчера, 02:04
 
В миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусЭммануэль МакронДмитрий ПесковООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Бундесвер Германии
 
 
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