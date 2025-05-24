https://ria.ru/20250524/gamburg-2018900462.html

Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу

Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.05.2025

Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу

Судья принял решение поместить подозреваемую в нападении с ножом в немецком Гамбурге на принудительное лечение, сообщает полиция города. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:56:00+03:00

2025-05-24T19:56:00+03:00

2025-05-24T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Судья принял решение поместить подозреваемую в нападении с ножом в немецком Гамбурге на принудительное лечение, сообщает полиция города. В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает психическим заболеванием. "По запросу прокуратуры Гамбурга было выдано распоряжение о помещении в медицинское учреждение на принудительное лечение", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции. Основанием для распоряжения правоохранители называют покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта, и нанесение опасных телесных повреждений в 15 случаях. Уточняется, что еще три человека не получали ножевых ранений, а пострадали, например, из-за падения или шока. По информации газеты Bild, подозреваемая по имени Лидия С. не имеет постоянного места жительства и ранее многократно проходила лечение от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице, откуда в последний раз была выписана в день совершения нападения. Кроме того, она много раз попадала в поле зрения полиции. Например, в феврале она напала на шестилетнюю девочку в аэропорту Гамбурга.

https://ria.ru/20250524/germanija-2018868043.html

https://ria.ru/20250523/gamburg-2018788107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гамбург (город), германия