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Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.05.2025
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19:56 24.05.2025 (обновлено: 20:14 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/gamburg-2018900462.html
Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу
Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу - РИА Новости, 24.05.2025
Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу
Судья принял решение поместить подозреваемую в нападении с ножом в немецком Гамбурге на принудительное лечение, сообщает полиция города. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:56:00+03:00
2025-05-24T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Судья принял решение поместить подозреваемую в нападении с ножом в немецком Гамбурге на принудительное лечение, сообщает полиция города. В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает психическим заболеванием. "По запросу прокуратуры Гамбурга было выдано распоряжение о помещении в медицинское учреждение на принудительное лечение", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции. Основанием для распоряжения правоохранители называют покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта, и нанесение опасных телесных повреждений в 15 случаях. Уточняется, что еще три человека не получали ножевых ранений, а пострадали, например, из-за падения или шока. По информации газеты Bild, подозреваемая по имени Лидия С. не имеет постоянного места жительства и ранее многократно проходила лечение от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице, откуда в последний раз была выписана в день совершения нападения. Кроме того, она много раз попадала в поле зрения полиции. Например, в феврале она напала на шестилетнюю девочку в аэропорту Гамбурга.
https://ria.ru/20250524/germanija-2018868043.html
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили в психбольницу

Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге отправили на принудительное лечение

© Getty Images / picture alliance/Steven HutchingsЭкстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Steven Hutchings
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Судья принял решение поместить подозреваемую в нападении с ножом в немецком Гамбурге на принудительное лечение, сообщает полиция города.
В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает психическим заболеванием.
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"По запросу прокуратуры Гамбурга было выдано распоряжение о помещении в медицинское учреждение на принудительное лечение", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции.
Основанием для распоряжения правоохранители называют покушение на убийство, совершенное в состоянии аффекта, и нанесение опасных телесных повреждений в 15 случаях. Уточняется, что еще три человека не получали ножевых ранений, а пострадали, например, из-за падения или шока.
По информации газеты Bild, подозреваемая по имени Лидия С. не имеет постоянного места жительства и ранее многократно проходила лечение от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице, откуда в последний раз была выписана в день совершения нападения. Кроме того, она много раз попадала в поле зрения полиции. Например, в феврале она напала на шестилетнюю девочку в аэропорту Гамбурга.
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