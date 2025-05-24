Во Франции объяснили отключение света во время Каннского фестиваля
Franceinfo: отключение электричества в Каннах вызвано действиями злоумышленников
Вид на город Канны. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мая — РИА Новости. Масштабное отключение электричества во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, произошло из-за действий злоумышленников, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию.
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"Крупное отключение электричества в Каннах и на западе Приморских Альп вызвано злоумышленниками", — говорится в материале.
Как отмечается, ночью на электроподстанции произошел пожар. Его потушили к 7:30 мск. Также одна из опор высоковольтной линии электропередачи оказалась подпилена. Префектура Приморских Альп заявила, что значительное отключение затронуло запад департамента.
Оператор французской системы электропередачи RTE сообщил, что 160 тысяч домов остались без света. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.
По информации телеканала France 3, на кинофестивале из-за аварии прервали показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025). Он проходил во Дворце фестивалей и конгрессов.
Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном Берегу во Франции в 78-й раз, он продлится до 24 мая.
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