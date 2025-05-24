https://ria.ru/20250524/fidan-2018835408.html
Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 24.05.2025
Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:55:00+03:00
2025-05-24T12:55:00+03:00
2025-05-24T13:09:00+03:00
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хакан фидан
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СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявили в субботу журналистам в МИД Турции."26-27 мая министр иностранных дел Фидан посетит РФ по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что Фидана примет президент РФ (Владимир) Путин, состоится встреча с Лавровым", - заявил источник в турецком ведомстве."Запланированы также встречи с главой делегации РФ на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны (Андреем) Белоусовым и другими высокопоставленными российскими чиновниками", - заявили в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, хакан фидан
Турция, Россия, В мире, Хакан Фидан
Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом
Глава МИД Турции Фидан 26-27 мая приедет в Россию с рабочим визитом