https://ria.ru/20250524/fidan-2018835408.html

Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом

Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 24.05.2025

Глава МИД Турции приедет в Россию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:55:00+03:00

2025-05-24T12:55:00+03:00

2025-05-24T13:09:00+03:00

турция

россия

в мире

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017375327_0:125:2880:1745_1920x0_80_0_0_f218f8b9c2403139cb8ebd8527384b56.jpg

СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить РФ с рабочим визитом 26-27 мая, рассчитывает на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявили в субботу журналистам в МИД Турции."26-27 мая министр иностранных дел Фидан посетит РФ по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что Фидана примет президент РФ (Владимир) Путин, состоится встреча с Лавровым", - заявил источник в турецком ведомстве."Запланированы также встречи с главой делегации РФ на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, министром обороны (Андреем) Белоусовым и другими высокопоставленными российскими чиновниками", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250522/sovbez-2018531249.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, в мире, хакан фидан