https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html
Европа потребовала от Трампа санкций — и получила их
Европа потребовала от Трампа санкций — и получила их - РИА Новости, 24.05.2025
Европа потребовала от Трампа санкций — и получила их
Отношения США и Евросоюза становятся все более шизофреническими — от призывов единым фронтом новыми санкциями принуждать Россию к мирным переговорам до взаимных РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:00:00+03:00
2025-05-24T08:00:00+03:00
2025-05-24T08:09:00+03:00
аналитика
россия
сша
европа
джин шахин
дональд трамп
евросоюз
северный поток
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Отношения США и Евросоюза становятся все более шизофреническими — от призывов единым фронтом новыми санкциями принуждать Россию к мирным переговорам до взаимных угроз и обещаний разобраться друг с другом. Причем все это происходит одновременно, что и есть важнейший признак раздвоения сознания. В первую очередь европейцев, которые подняли свои ставки до максимального уровня. Причем и в игре против России, и в отношениях с США.Не успев ввести 17-й пакет санкций против России и разочароваться в том, что Америка не стала грозить Москве новыми рестрикциями, в ЕС обсуждают новые меры — на сей раз речь идет о запрете "Северного потока". Идею поддерживает уже не только руководство ЕС, но и канцлер ФРГ Мерц — пока что непублично, но уже появились сообщения о том, что он выступает против любого обсуждения потенциальных преимуществ перезапуска газопровода (а такие заявления уже звучат на уровне глав правительств немецких земель и даже однопартийцев канцлера). Чтобы закрыть тему "Северного потока", ЕС может ввести санкции против его оператора и связанных с ним компаний, чтобы исключить даже теоретическую возможность возобновления поставок из России. Но это же выгодно только США, которые своими поставками сжиженного газа замещают российский газ? В том-то и дело, что нет, ведь слухи об обсуждении выкупа американцами "Северного потока" — это не просто слухи, а вполне реальный вариант плана Трампа по изменению отношений Штатов с Европой и Россией.То есть европейцы бьют одновременно и по собственным интересам, и по Трампу. Тогда в чьих же интересах они действуют? Нет ответа, потому что одновременно они еще и делают ставку на то, что Вашингтон скоро разочаруется в Москве и введет против России "адские санкции", пригрозив 500-процентными пошлинами покупателям российских энергоресурсов. Законопроект об этом еще в начале апреля был подготовлен сенатором Линдси Грэмом*, и в администрации Трампа намекали, что не смогут остановить его, ведь в поддержку высказались уже 80 сенаторов, что позволит остановить президентское вето.Понятно, что это игра: без отмашки из Белого дома никто не станет принимать этот закон, а Трамп явно не настроен взрывать "атомную бомбу". Ведь законопроект настолько же безумен, насколько и неэффективен — Штаты не смогли бы его выполнить, потому что под его действие попали бы как Китай с Индией, так и Япония с Израилем. Вводить против них фактический запрет на экспорт в США? Еще и в условиях тарифной войны, начатой Трампом? Абсолютное безумие, именно поэтому никто не рассматривает законопроект Грэма* иначе как элемент шантажа России со стороны атлантистов.Шантажа довольно шумного: в четверг руководитель республиканского большинства в сенате Джон Тун заявил, что если Россия не готова к серьезной дипломатии, то сенат будет (вместе с администрацией Трампа) работать над рассмотрением дополнительных санкций, "чтобы заставить Путина начать переговоры". А сенатор-демократ Джинн Шахин даже заявила, что рассмотрение законопроекта начнется на следующей неделе.Европа может быть довольна: если сам Трамп не хочет менять тактику в отношениях с Путиным, возможно, его подтолкнут к этому действия конгресса. Наверное, кто-то в Евросоюзе действительно верит в силу альянса американских и европейских атлантистов, однако реальность не дает им увлекаться мечтами.Потому что в пятницу Дональд Трамп заявил: "Евросоюз издевается над нами". Нет, эти слова не относились к требованиям новых санкций против России: речь шла о главной для президента США теме — тарифной. Трамп сообщил, что переговоры с ЕС, "созданным с основной целью извлечения выгоды из торговли с Соединенными Штатами", ни к чему не приводят. Евросоюз оказался очень сложным партнером, а дефицит в торговле с ним в размере 250 миллиардов долларов неприемлем для США. И рекомендовал уже с 1 июня ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза.То есть в ситуации, когда торговая война с Китаем поставлена на паузу для переговоров, Трамп перешел в наступление на втором (по важности) торговом фронте — европейском. Понятно, что при 50-процентных пошлинах торговля двух берегов Атлантики обрушится, что ударит и по Штатам, и по ЕС. Понятно, что в итоге обе стороны договорятся — не сразу, потрепав друг другу нервы, но найдут способ сохранить взаимную торговлю и уберечь свои экономики от обвала. Однако важно другое. В отношениях с Европой Трамп готов прибегать к грубому шантажу и давлению. Потому что он понимает, что с ЕС это сработает: Старый Свет зависит от Нового (в том числе в области безопасности) и будет вынужден пойти на уступки.Трамп — реалист, а вот Европа не хочет принимать реальность и продолжает попытки вести борьбу на два фронта. Забывая, чем это для нее традиционно заканчивается.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html
https://ria.ru/20250523/smi-2018581221.html
https://ria.ru/20250523/evropa-2018658676.html
https://ria.ru/20250519/germaniya-2017874657.html
https://ria.ru/20250523/zapad-2018311563.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, сша, европа, джин шахин, дональд трамп, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии
Аналитика, Россия, США, Европа, Джин Шахин, Дональд Трамп, Евросоюз, Северный поток, Санкции в отношении России
Отношения США и Евросоюза становятся все более шизофреническими — от призывов единым фронтом новыми санкциями принуждать Россию к мирным переговорам до взаимных угроз и обещаний разобраться друг с другом. Причем все это происходит одновременно, что и есть важнейший признак раздвоения сознания. В первую очередь европейцев, которые подняли свои ставки до максимального уровня. Причем и в игре против России, и в отношениях с США.
Не успев ввести 17-й пакет санкций против России
и разочароваться в том, что Америка
не стала грозить Москве
новыми рестрикциями, в ЕС
обсуждают новые меры — на сей раз речь идет о запрете "Северного потока
". Идею поддерживает уже не только руководство ЕС, но и канцлер ФРГ
Мерц — пока что непублично, но уже появились сообщения о том, что он выступает против любого обсуждения потенциальных преимуществ перезапуска газопровода (а такие заявления уже звучат на уровне глав правительств немецких земель и даже однопартийцев канцлера). Чтобы закрыть тему "Северного потока", ЕС может ввести санкции против его оператора и связанных с ним компаний, чтобы исключить даже теоретическую возможность возобновления поставок из России. Но это же выгодно только США
, которые своими поставками сжиженного газа замещают российский газ? В том-то и дело, что нет, ведь слухи об обсуждении выкупа американцами "Северного потока" — это не просто слухи, а вполне реальный вариант плана Трампа
по изменению отношений Штатов с Европой
и Россией.
То есть европейцы бьют одновременно и по собственным интересам, и по Трампу. Тогда в чьих же интересах они действуют? Нет ответа, потому что одновременно они еще и делают ставку на то, что Вашингтон скоро разочаруется в Москве и введет против России "адские санкции", пригрозив 500-процентными пошлинами покупателям российских энергоресурсов. Законопроект об этом еще в начале апреля был подготовлен сенатором Линдси Грэмом*, и в администрации Трампа намекали, что не смогут остановить его, ведь в поддержку высказались уже 80 сенаторов, что позволит остановить президентское вето.
Понятно, что это игра: без отмашки из Белого дома никто не станет принимать этот закон, а Трамп явно не настроен взрывать "атомную бомбу". Ведь законопроект настолько же безумен, насколько и неэффективен — Штаты не смогли бы его выполнить, потому что под его действие попали бы как Китай
с Индией
, так и Япония
с Израилем
. Вводить против них фактический запрет на экспорт в США? Еще и в условиях тарифной войны, начатой Трампом? Абсолютное безумие, именно поэтому никто не рассматривает законопроект Грэма* иначе как элемент шантажа России со стороны атлантистов.
Шантажа довольно шумного: в четверг руководитель республиканского большинства в сенате Джон Тун заявил, что если Россия не готова к серьезной дипломатии, то сенат будет (вместе с администрацией Трампа) работать над рассмотрением дополнительных санкций, "чтобы заставить Путина начать переговоры". А сенатор-демократ Джинн Шахин
даже заявила, что рассмотрение законопроекта начнется на следующей неделе.
Европа может быть довольна: если сам Трамп не хочет менять тактику в отношениях с Путиным, возможно, его подтолкнут к этому действия конгресса. Наверное, кто-то в Евросоюзе действительно верит в силу альянса американских и европейских атлантистов, однако реальность не дает им увлекаться мечтами.
Потому что в пятницу Дональд Трамп заявил: "Евросоюз издевается над нами". Нет, эти слова не относились к требованиям новых санкций против России: речь шла о главной для президента США теме — тарифной. Трамп сообщил, что переговоры с ЕС, "созданным с основной целью извлечения выгоды из торговли с Соединенными Штатами", ни к чему не приводят. Евросоюз оказался очень сложным партнером, а дефицит в торговле с ним в размере 250 миллиардов долларов неприемлем для США. И рекомендовал уже с 1 июня ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза.
То есть в ситуации, когда торговая война с Китаем поставлена на паузу для переговоров, Трамп перешел в наступление на втором (по важности) торговом фронте — европейском. Понятно, что при 50-процентных пошлинах торговля двух берегов Атлантики обрушится, что ударит и по Штатам, и по ЕС. Понятно, что в итоге обе стороны договорятся — не сразу, потрепав друг другу нервы, но найдут способ сохранить взаимную торговлю и уберечь свои экономики от обвала. Однако важно другое.
В отношениях с Европой Трамп готов прибегать к грубому шантажу и давлению. Потому что он понимает, что с ЕС это сработает: Старый Свет зависит от Нового (в том числе в области безопасности) и будет вынужден пойти на уступки.
Трамп — реалист, а вот Европа не хочет принимать реальность и продолжает попытки вести борьбу на два фронта. Забывая, чем это для нее традиционно заканчивается.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.