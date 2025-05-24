https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша

России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша - РИА Новости, 24.05.2025

России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша

Отлично работает наша ПВО. Просто великолепно трудится, показывая исключительную эффективность: практически сто из ста. Или, если ориентироваться на количество... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:07:00+03:00

аналитика

россия

украина

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эммануэль макрон

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Отлично работает наша ПВО. Просто великолепно трудится, показывая исключительную эффективность: практически сто из ста. Или, если ориентироваться на количество вэсэушных БПЛА, которые киевские отправили на столицу России, на Московскую, Орловскую, Владимирскую, Тульскую, Курскую области — в регионы и города, по определению не находящиеся в зоне спецоперации, — она отработала на 1000 и даже больше. Тех, кто обеспечивает нам спокойное небо, мы благодарим от всего сердца. И глубоко сочувствуем тем, кто пострадал.Истекшие дни показали, кто, как и мы, хотели бы добиться мирного урегулирования и одновременно устранения причин украинского кризиса, а кто, наглея с каждым днем, мечтает с нами воевать, подпитываясь идеями еврореваншизма.Сегодня пора сменить тон и лексику, назвав инициаторов создания "коалиции желающих" зачинщиками нового витка эскалации на континенте.Это Франция, Британия и Германия.Далее следуют Польша и прибалтийские лимитрофы. К которым стремится примкнуть Финляндия.Для каждого, кто владеет знаниями по истории хотя бы в объеме программы средней школы, понятно, что перечисленные государства одержимы реваншем. Реванш они хотят брать не за нынешний век. И не за прошлое столетие.Откатимся на 170 лет назад, чтобы увидеть двух главных нынешних зачинщиков еще тогдашней "коалиции желающих" — Британию и Францию. Обе империи (пусть одна была монархией, а другая республикой) стремились сдержать наше геополитическое влияние на европейском юге и в Малой Азии. Они на нас поперли, предварительно накалив противостояние до предела. Итоги Крымской войны известны. Но через шестнадцать лет Большая Россия исключительно дипломатическими средствами сумела себе вернуть все свое. Им, Британии и Франции, от той эпохи остались "тонкая красная линия" и парижский мост Альма.А мы вернули себе военный флот, свободу навигации в Черном море, влияние на Балканах.Политика сдерживания Большой России потерпела крах. И это, собственно, было прорастанием идеи тогдашних глобалистов о беспрепятственной торговле английскими и французскими товарами в Восточной и Южной Европе.Не получилось.Спустя десятилетия нас опять попытались сдержать.Исход обеих мировых войн, начатых Германией и взявших в оборот практически всех европейцев, тоже известен.В Первой общеевропейские элиты, разрушив Российскую империю, в итоге получили Советский Союз. С идеями социального равенства и общественной справедливости. Невероятно привлекательными и потому неограниченно влиятельными. Плюс — от нас им — товары, сырье, точное исполнение контрактов. Мириться с этим, разумеется, никто в их истеблишменте не хотел. Германским промышленникам требовались новые рынки и новые территории. Поспела подготовленная идеологически и технически Вторая мировая. На нас снова поперли. Но, как и прежде, мы абсолютно непредставимой ценой отбросили и уничтожили тех, кто поднял на нас полчища агрессоров. Получилось нас сдержать тогда, как и влияние наших целей и наших идей? Вот то-то же.Сейчас для общеевропейцев сложилась аналогичная ситуация. Им требуется вытягивать их экономики оттуда, куда они их сами затолкали. Их товарам (поскольку пошлинами давят и Штаты, и Китай) требуются рынки. И на повестке дня появляется очень старая идея о нашем сдерживании. Вплоть до нанесения стратегического поражения.Единственное, что тогда, в прошлом и в позапрошлом веках, все происходило — из-за форм правления и отсутствия необходимости согласовывать — быстрее, а сейчас, имея и НАТО, и ЕС, и требование консенсуса, времени уходит больше. Несколько десятилетий. Все остальные компоненты остались прежние, и даже предлог не поменялся. В Крымской войне англичане с французами хотели "гарантировать безопасность Турции от русских и их интересов". В Первой мировой хотели "обезопасить Австро-Венгрию" и прочих сателлитов. А во Второй стремились уничтожить не только наше влияние и наши идеи, но вообще всех нас. "Варварские большевистские полчища" и так далее. Сейчас риторика изменилась, но военную диспозицию Запад оставил прежней.Размещение бригады бундесвера в Литве, бесконечные военные маневры (только в этом году их проведут 115 раз) в Финляндии, постоянное дежурство авиации НАТО в акватории Балтики. Это все предпринимается и на все это тратятся циклопические суммы зачем? Чтобы угрозами ограничивать наше военное и политическое влияние на севере континента. А новая натовская база в румынской Констанце площадью, вдвое превышающей площадь той, что в Рамштайне, и по цене в три миллиарда евро — к чему? От Констанцы до Севастополя для натовских истребителей минуты лета. Зачем эта база "оборонительному" альянсу, а?А почему французские стартапы сегодня, когда вроде бы Эммануэль Макрон говорит об урегулировании украинского кризиса, о "прекращении огня" на ЛБС, стремятся на Украину, чтобы поставить производство БПЛА? Дронам, что несут ранения нашим людям и разрушения нашим городам, навигацию кто определял и определяет, если спутников военных у Украины нет?Как только эти интенции, слова, декларации и поступки политиков помещаешь не только в нынешний, но и в исторический контекст, ответы на вопросы возникают автоматически.Европейские элиты — что 170 лет назад, что 111 лет назад, что 84 года назад — по-прежнему желают влияние Большой России сдержать. И сделать это любой ценой. Попалась под руку Украина, которую они взяли в субподрядчики, отлично. Завершится Украина и ее потенциал в противостоянии с Россией — значит, они отправят в топку войны других лимитрофов. Кончатся лимитрофы — значит, милитаризовав сознание и промышленность до предела, пойдут воевать с нами напрямую, без всех "прокси".Европа не может жить без войны с Россией или хотя бы без военного противостояния с нами. Если на протяжении десятилетий они это скрывали, поскольку нуждались в наших ресурсах, это не значит, что планов реванша не было. Они по-прежнему нас ненавидят. И очень боятся.Мы к такому поведению общеевропейцев и их элит за несколько веков привыкли. Ответ наш не задержится. Мы уже приходили за своим. И если надо, придем еще.

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https://ria.ru/20250519/ukraina-2017769460.html

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аналитика, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз