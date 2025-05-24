https://ria.ru/20250524/evraev-2018856462.html

Евраев рассказал о развитии ТОР в Ярославской области

Евраев рассказал о развитии ТОР в Ярославской области - РИА Новости, 24.05.2025

Евраев рассказал о развитии ТОР в Ярославской области

Новые предприятия открываются на территориях опережающего развития в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:15:00+03:00

2025-05-24T15:15:00+03:00

2025-05-24T15:15:00+03:00

ярославская область

тутаев

ростов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Новые предприятия открываются на территориях опережающего развития в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В регионе успешно работают три территории опережающего развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Они предоставляют инвесторам серьезные налоговые льготы на прибыль, имущество и землю. Это способствует привлечению частных вложений и ускоренному запуску новых производств", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что областное правительство продолжит развитие инвестиционного потенциала региона, потому что от него напрямую зависят рост экономики и социальное благополучие жителей. "В Ростове Великом уже запустила производство безалкогольных напитков компания "Экогуру". В Тутаеве готовится к открытию завод "Реал Сорб" по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов. Объем инвестиций по проектам составит около 500 миллионов рублей", - рассказал губернатор. По итогам 2024 года резиденты ТОР Ярославской области инвестировали свыше 370 миллионов рублей, создано более 140 рабочих мест, отмечают в областном правительстве. Выручка этих компаний составила порядка 6,2 миллиарда рублей, что на 3,5 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году. По словам министра инвестиций и промышленности Ярославской области Александра Ольхова, чьи слова приводит пресс-служба, развитие территорий опережающего развития в Ярославской области – это не просто поддержка инвесторов, это инструмент качественного роста экономики и занятости в моногородах. "Мы видим реальные результаты: создаются современные производства, растет число рабочих мест, появляются новые направления, включая туристические и экологические. Продолжим усиливать работу с резидентами и привлекать новых инвесторов", - подчеркнул Ольхов. По данным областного правительства, в прошлом году резидентам была предоставлена поддержка в виде налоговых льгот на сумму 757,6 миллиона рублей. Всего в настоящее время резидентами ТОР Ярославской области являются 32 организации: 20 – в Тутаеве, 8 – в Ростове и 4 – в Гаврилов-Яме.

https://ria.ru/20250520/ljubim-2018085294.html

https://ria.ru/20250519/trusov-2017904362.html

https://ria.ru/20250515/yaroslavl-2017129654.html

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тутаев, ростов, михаил евраев