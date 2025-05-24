https://ria.ru/20250524/euractiv-2018803467.html

"Идиотская ситуация": в Киеве вышли из себя после одного решения ЕС

"Идиотская ситуация": в Киеве вышли из себя после одного решения ЕС - РИА Новости, 24.05.2025

"Идиотская ситуация": в Киеве вышли из себя после одного решения ЕС

Решение ЕС отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины в страны Европы подрывает возможности Киева вести войну, заявил в беседе с порталом Euractiv глава... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:35:00+03:00

2025-05-24T05:35:00+03:00

2025-05-24T05:37:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Решение ЕС отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины в страны Европы подрывает возможности Киева вести войну, заявил в беседе с порталом Euractiv глава комитета Верховной рады Украины по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.По его словам, возврат к довоенной ставке таможенных пошлин сократит объем поставляемой продукции 70% в этом году, в результате чего страна окажется на волоске от падения в рецессию.При этом, уточняет автор публикации, такая смена вектора по отношению к Украине обусловлена нарастающими проблемами внутри самого ЕС — экономическими и политическими — решение которых до сих пор не выработано. Несмотря на обещания оказывать поддержку Киеву, европейские государства все чаще стараются не принимать окончательных решений, поясняет Euractiv."Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас (Стран ЕС. — Прим. ред.) денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой", — возмутился Неталуха.Он также указал, что подобные меры по стороны европейских партнеров окажут негативное влияние не только на экономическое состояние Украины, он и на способность Киева продолжать финансирование боевых действий."Похоже, что политика внутри ЕС подрывает нашу экономическую способность вести военные действия", — признался украинский парламентарий.Пятого июня истекает срок действия права Украины на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в ЕС, введенного в 2022 году. Отмена льготных условий станет серьезным ударом для Киева.В четверг представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Это фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС.

https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html

https://ria.ru/20250524/kapitulyatsiya-2018800376.html

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украина, киев, европа, евросоюз, еврокомиссия