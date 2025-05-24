https://ria.ru/20250524/es-2018909439.html

"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России

"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России - РИА Новости, 24.05.2025

"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России

Власти в ЕС и Великобритании преследуют представителей СМИ и политиков, которые добиваются нормализации отношений между Россией и Европой, заявил журналист... РИА Новости, 24.05.2025

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти в ЕС и Великобритании преследуют представителей СМИ и политиков, которые добиваются нормализации отношений между Россией и Европой, заявил журналист Джонни Миллер в соцсети X."Все это знают. Это происходит в журналистике, научных кругах и политике. Если вы продвигаете хорошие отношения между Россией и Европой — они придут за вами. Ваша карьера будет разрушена", — написал он.Миллер считает, что мир в Европе будет завоеван смелостью местных патриотов, способных понять, что хорошие отношения с Россией — лучший и единственный путь вперед.Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди сообщил, что западные государственные каналы не хотят публиковать материалы из новых регионов России, а журналистов, работающих там, называют российскими пропагандистами.В свою очередь, финский журналист Кости Хейсканен отметил, что ситуация в Финляндии является особенно тяжелой, так как на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом.

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018880739.html

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в мире, россия, европа, великобритания, евросоюз, украина