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"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России - РИА Новости, 24.05.2025
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21:08 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/es-2018909439.html
"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России
"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России - РИА Новости, 24.05.2025
"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России
Власти в ЕС и Великобритании преследуют представителей СМИ и политиков, которые добиваются нормализации отношений между Россией и Европой, заявил журналист... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:08:00+03:00
2025-05-24T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти в ЕС и Великобритании преследуют представителей СМИ и политиков, которые добиваются нормализации отношений между Россией и Европой, заявил журналист Джонни Миллер в соцсети X."Все это знают. Это происходит в журналистике, научных кругах и политике. Если вы продвигаете хорошие отношения между Россией и Европой — они придут за вами. Ваша карьера будет разрушена", — написал он.Миллер считает, что мир в Европе будет завоеван смелостью местных патриотов, способных понять, что хорошие отношения с Россией — лучший и единственный путь вперед.Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди сообщил, что западные государственные каналы не хотят публиковать материалы из новых регионов России, а журналистов, работающих там, называют российскими пропагандистами.В свою очередь, финский журналист Кости Хейсканен отметил, что ситуация в Финляндии является особенно тяжелой, так как на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018864602.html
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в мире, россия, европа, великобритания, евросоюз, украина
В мире, Россия, Европа, Великобритания, Евросоюз, Украина
"Придут за вами": журналист раскрыл правду об отношении ЕС к России

Миллер обвинил ЕС и Британию в преследовании несогласных с властями журналистов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти в ЕС и Великобритании преследуют представителей СМИ и политиков, которые добиваются нормализации отношений между Россией и Европой, заявил журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Все это знают. Это происходит в журналистике, научных кругах и политике. Если вы продвигаете хорошие отношения между Россией и Европой — они придут за вами. Ваша карьера будет разрушена", — написал он.
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Миллер считает, что мир в Европе будет завоеван смелостью местных патриотов, способных понять, что хорошие отношения с Россией — лучший и единственный путь вперед.
Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди сообщил, что западные государственные каналы не хотят публиковать материалы из новых регионов России, а журналистов, работающих там, называют российскими пропагандистами.
В свою очередь, финский журналист Кости Хейсканен отметил, что ситуация в Финляндии является особенно тяжелой, так как на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом.
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