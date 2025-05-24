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В Ельце отменили угрозу атаки беспилотников
В Ельце отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Ельце отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:07:00+03:00
2025-05-24T09:07:00+03:00
2025-05-24T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Отбой Красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/bpl-2018809044.html
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце, желтый уровень опасности сохраняется