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Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора - РИА Новости, 24.05.2025
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21:39 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/ekvador-2018912345.html
Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора
Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора - РИА Новости, 24.05.2025
Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора
Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:39:00+03:00
2025-05-24T21:39:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС/КИТО, 24 мая - РИА Новости. Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора. &quot;Мы снова вернём прогресс этой стране, которая была атакована и продолжает быть атакована мафиями&quot;, - сказал Нобоа своим сторонникам, которые собрались перед зданием парламента, где прошла церемония инаугурации, трансляцию которой вел портал Primicias.На церемонию не пришли депутаты от левой партии "Гражданская революция", чей кандидат Луиса Гонсалес проиграла на выборах. После второго тура, прошедшего 13 апреля и принесшего победу Нобоа, оппозиция заявила о мошенничестве с голосами и обратилась в национальный избирательный совет с требованием о пересчете голосов на ряде участков, но получила отказ. Нобоа предстоит решить целый ряд проблем, самая главная из которых - тяжелейший кризис в сфере безопасности. Эквадор из страны с одним из самых низких уровней преступности 10 лет назад превратился в 2024 году в самую опасную страну Латинской Америки по числу убийств. Январь 2025 года стал самым жестоким месяцем за последние 10 лет: было совершено 750 убийств. Второй вызов - это восстановление экономики и решение проблем в социальной сфере. В стране наблюдается существенный рост безработицы, сложилась непростая ситуация в сфере здравоохранения и образования. Поддержание экономических показателей в 2024 году, например, было осложнено серьезным энергетическим кризисом. Тем не менее, ЦБ сохраняет оптимизм и прогнозирует рост экономики более чем на 2,5% в 2025 году.
https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html
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Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора

В Эквадоре прошла церемония инаугурации нового президента Даниэля Нобоа

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС/КИТО, 24 мая - РИА Новости. Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора.
«

"Мы снова вернём прогресс этой стране, которая была атакована и продолжает быть атакована мафиями", - сказал Нобоа своим сторонникам, которые собрались перед зданием парламента, где прошла церемония инаугурации, трансляцию которой вел портал Primicias.

На церемонию не пришли депутаты от левой партии "Гражданская революция", чей кандидат Луиса Гонсалес проиграла на выборах. После второго тура, прошедшего 13 апреля и принесшего победу Нобоа, оппозиция заявила о мошенничестве с голосами и обратилась в национальный избирательный совет с требованием о пересчете голосов на ряде участков, но получила отказ.
Нобоа предстоит решить целый ряд проблем, самая главная из которых - тяжелейший кризис в сфере безопасности. Эквадор из страны с одним из самых низких уровней преступности 10 лет назад превратился в 2024 году в самую опасную страну Латинской Америки по числу убийств. Январь 2025 года стал самым жестоким месяцем за последние 10 лет: было совершено 750 убийств.
Второй вызов - это восстановление экономики и решение проблем в социальной сфере. В стране наблюдается существенный рост безработицы, сложилась непростая ситуация в сфере здравоохранения и образования. Поддержание экономических показателей в 2024 году, например, было осложнено серьезным энергетическим кризисом. Тем не менее, ЦБ сохраняет оптимизм и прогнозирует рост экономики более чем на 2,5% в 2025 году.
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В миреЭквадорЛатинская АмерикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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