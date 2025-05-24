https://ria.ru/20250524/ek-2018824618.html

СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7

СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7

Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:11:00+03:00

2025-05-24T11:11:00+03:00

2025-05-24T11:12:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

австралия

владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолка цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - передает агентство. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html

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экономика, цены на нефть, россия, австралия, владимир путин, g7, евросоюз