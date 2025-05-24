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СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 - РИА Новости, 24.05.2025
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11:11 24.05.2025 (обновлено: 11:12 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/ek-2018824618.html
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:11:00+03:00
2025-05-24T11:12:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
австралия
владимир путин
g7
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолка цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - передает агентство. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html
https://ria.ru/20250523/tseny-2018690016.html
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, владимир путин, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, Владимир Путин, G7, Евросоюз
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7

Bloomberg: ЕК хочет снизить потолок цен на нефть для стран G7 до 45 долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолка цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - передает агентство.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
10:11
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Нефть подешевела на один процент после слов Трампа об импортных пошлинах
Вчера, 15:08
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАвстралияВладимир ПутинG7Евросоюз
 
 
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