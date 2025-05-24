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В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка - РИА Новости, 24.05.2025
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15:51 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/dzerzhinsk-2018862347.html
В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка
В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка - РИА Новости, 24.05.2025
В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка
Полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка ее сверстницей возле школы в Дзержинске, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:51:00+03:00
2025-05-24T15:51:00+03:00
происшествия
дзержинск (донецкая область)
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка ее сверстницей возле школы в Дзержинске, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как одна девочка-подросток избивает другую кулаками, пинает ее и таскает за волосы у здания школы. "Двадцать второго мая в УМВД России по городу Дзержинску поступило заявление от матери девочки 2011 года рождения по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений около учебного заведения, расположенного на улице Терешковой. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250524/omsk-2018853122.html
дзержинск (донецкая область)
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происшествия, дзержинск (донецкая область), нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка

В Дзержинске полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка у школы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения девочки-подростка ее сверстницей возле школы в Дзержинске, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как одна девочка-подросток избивает другую кулаками, пинает ее и таскает за волосы у здания школы.
"Двадцать второго мая в УМВД России по городу Дзержинску поступило заявление от матери девочки 2011 года рождения по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений около учебного заведения, расположенного на улице Терешковой. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияДзержинск (Донецкая область)Нижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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