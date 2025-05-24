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"Движение первых" запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина - РИА Новости, 24.05.2025
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13:52 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/dvizhenie-2018843315.html
"Движение первых" запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина
"Движение первых" запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина - РИА Новости, 24.05.2025
"Движение первых" запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина
"Движение первых" запустило пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов РФ "Мои финансы: финансовая безопасность для всей семьи",... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:52:00+03:00
2025-05-24T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Движение первых" запустило пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов РФ "Мои финансы: финансовая безопасность для всей семьи", сообщили в пресс-службе движения. Старт эстафеты состоялся в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, который проходит с 22 по 24 мая в Москве. "На масштабном событии, посвященном цифровым технологиям и кибербезопасности, "Первые" запустили пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов России, открыли образовательную школу по безопасному вождению самокатов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности и получили награды за проекты в сфере безопасности", - говорится в сообщении. Как сообщили в движении, цель эстафеты - повысить интерес экономически активных граждан РФ к теме финансовой грамотности. Мероприятия проводятся как оффлайн, так и онлайн. Основной площадкой эстафеты стал портал моифинансы.рф. "Всероссийская просветительская эстафета "Мои финансы: безопасность для всей семьи" — это информационная площадка для непрерывного просвещения людей всех возрастов. И здесь объединены знания Минфина России, регионов и федеральных методических центров. При поддержке ребят из "Движения первых" мы сможем донести финансовую грамотность до каждого жителя нашей страны", - приводятся в сообщении слова главного редактора портала Марии Соловиченко. Кроме того, на фестивале работает школа "Безопасность в Движении" от "Движения первых" и сервиса "МТС Юрент". Посетители школы узнали правила дорожного движения и культуры передвижения на самокатах и велосипедах.
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общество, россия, москва, мтс
Общество, Россия, Москва, МТС
"Движение первых" запустило новый этап просветительской эстафеты Минфина

"Движение первых" запустило пятый этап просветительской эстафеты Минфина

© ПервыеНовый логотип российского движения детей и молодежи "Движение первых"
Новый логотип российского движения детей и молодежи Движение первых - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Движение первых" запустило пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов РФ "Мои финансы: финансовая безопасность для всей семьи", сообщили в пресс-службе движения.
Старт эстафеты состоялся в рамках международного киберфестиваля Positive Hack Days, который проходит с 22 по 24 мая в Москве.
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"На масштабном событии, посвященном цифровым технологиям и кибербезопасности, "Первые" запустили пятый этап всероссийской просветительской эстафеты министерства финансов России, открыли образовательную школу по безопасному вождению самокатов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности и получили награды за проекты в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщили в движении, цель эстафеты - повысить интерес экономически активных граждан РФ к теме финансовой грамотности. Мероприятия проводятся как оффлайн, так и онлайн. Основной площадкой эстафеты стал портал моифинансы.рф.
"Всероссийская просветительская эстафета "Мои финансы: безопасность для всей семьи" — это информационная площадка для непрерывного просвещения людей всех возрастов. И здесь объединены знания Минфина России, регионов и федеральных методических центров. При поддержке ребят из "Движения первых" мы сможем донести финансовую грамотность до каждого жителя нашей страны", - приводятся в сообщении слова главного редактора портала Марии Соловиченко.
Кроме того, на фестивале работает школа "Безопасность в Движении" от "Движения первых" и сервиса "МТС Юрент". Посетители школы узнали правила дорожного движения и культуры передвижения на самокатах и велосипедах.
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