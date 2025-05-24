https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html

В ДТП в центре Москвы погиб ребенок

В ДТП в центре Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 24.05.2025

В ДТП в центре Москвы погиб ребенок

Ребенок погиб в результате ДТП на Семеновской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T22:08:00+03:00

2025-05-24T22:08:00+03:00

2025-05-24T22:08:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП на Семеновской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Семеновской набережной в районе дома 3/1 корпуса 4 водитель автомобиля каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250523/dtp-2018782476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва