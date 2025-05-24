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В ДТП в центре Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 24.05.2025
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22:08 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html
В ДТП в центре Москвы погиб ребенок
В ДТП в центре Москвы погиб ребенок - РИА Новости, 24.05.2025
В ДТП в центре Москвы погиб ребенок
Ребенок погиб в результате ДТП на Семеновской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:08:00+03:00
2025-05-24T22:08:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП на Семеновской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Семеновской набережной в районе дома 3/1 корпуса 4 водитель автомобиля каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250523/dtp-2018782476.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В ДТП в центре Москвы погиб ребенок

На Семеновской набережной в Москве водитель насмерть сбил ребенка на самокате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП на Семеновской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным, на Семеновской набережной в районе дома 3/1 корпуса 4 водитель автомобиля каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
23 мая, 21:57
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
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