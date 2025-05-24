https://ria.ru/20250524/dtp-2018865376.html

На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом

На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом - РИА Новости, 24.05.2025

На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика произошло на западе Москвы в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:16:00+03:00

2025-05-24T16:16:00+03:00

2025-05-24T16:50:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика произошло на западе Москвы в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". "Сегодня около 14.10 на улице Маршала Неделина, в районе дома 40, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 259 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности и допустил столкновение с автобусом", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших, причины происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250520/dtp-2018012591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва