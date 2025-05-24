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На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом - РИА Новости, 24.05.2025
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16:16 24.05.2025 (обновлено: 16:50 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/dtp-2018865376.html
На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом
На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом - РИА Новости, 24.05.2025
На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом
ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика произошло на западе Москвы в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:16:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика произошло на западе Москвы в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". "Сегодня около 14.10 на улице Маршала Неделина, в районе дома 40, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 259 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности и допустил столкновение с автобусом", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших, причины происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250520/dtp-2018012591.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На западе Москвы грузовик столкнулся с автобусом

На западе Москвы столкнулись грузовик и автобус коммерческого перевозчика

© ЧП Москва | ДТП/ВКонтактеДТП на улице Маршала Неделина в Москве
ДТП на улице Маршала Неделина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© ЧП Москва | ДТП/ВКонтакте
ДТП на улице Маршала Неделина в Москве
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса коммерческого перевозчика произошло на западе Москвы в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
«
"Сегодня около 14.10 на улице Маршала Неделина, в районе дома 40, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 259 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Стартранс". По предварительной информации, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности и допустил столкновение с автобусом", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что обошлось без пострадавших, причины происшествия устанавливают сотрудники госавтоинспекции.
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