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Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах - РИА Новости, 24.05.2025
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11:54 24.05.2025 (обновлено: 12:02 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/dtp-2018829296.html
Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах
Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах - РИА Новости, 24.05.2025
Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах
В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:54:00+03:00
2025-05-24T12:02:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.Он уточнил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров."Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах

Один пострадавший после ДТП в Подмосковье находится в тяжелом состоянии

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
"В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.
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Он уточнил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.
В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
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