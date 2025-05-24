https://ria.ru/20250524/dtp-2018829296.html

Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах

Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах - РИА Новости, 24.05.2025

Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах

В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:54:00+03:00

2025-05-24T11:54:00+03:00

2025-05-24T12:02:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.Он уточнил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров."Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.

https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html

https://ria.ru/20250520/hametova-2018038554.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)