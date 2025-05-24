Девять пострадавших после ДТП в Подмосковье остаются в больницах
Один пострадавший после ДТП в Подмосковье находится в тяжелом состоянии
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В больницах находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, состояние одного из них тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
"В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.
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Он уточнил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил Кузнецов.
В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
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