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Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы - РИА Новости, 24.05.2025
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09:42 24.05.2025 (обновлено: 09:55 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/dtp-2018814910.html
Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы
Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы - РИА Новости, 24.05.2025
Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы
Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:42:00+03:00
2025-05-24T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок."В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объёме. Дети поступили в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении депздрава.Сотрудники медицины катастроф встречали бригаду скорой у больницы на случай оказания помощи родителям."Врачи сообщили, что угрозы для жизни и здоровья детей нет. В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей больницы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018813649.html
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происшествия, ногинск
Происшествия, Ногинск
Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы

Двое детей, пострадавших на М-12, госпитализированы в состоянии средней тяжести

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
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"В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объёме. Дети поступили в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении депздрава.
Сотрудники медицины катастроф встречали бригаду скорой у больницы на случай оказания помощи родителям.
"Врачи сообщили, что угрозы для жизни и здоровья детей нет. В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей больницы", - говорится в сообщении.
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