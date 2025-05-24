Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы
Двое детей, пострадавших на М-12, госпитализированы в состоянии средней тяжести
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
"В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объёме. Дети поступили в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении депздрава.
Сотрудники медицины катастроф встречали бригаду скорой у больницы на случай оказания помощи родителям.
"Врачи сообщили, что угрозы для жизни и здоровья детей нет. В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей больницы", - говорится в сообщении.