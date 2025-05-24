https://ria.ru/20250524/dtp-2018814910.html

Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы

Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы - РИА Новости, 24.05.2025

Двое детей, пострадавших на трассе М-12, госпитализированы

Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:42:00+03:00

2025-05-24T09:42:00+03:00

2025-05-24T09:55:00+03:00

происшествия

ногинск

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье, госпитализированы в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни и здоровья детей нет, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. В пресс-службе ГСУ СК по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок."В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице. Двое детей с различными ушибами госпитализированы в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля, где им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объёме. Дети поступили в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении депздрава.Сотрудники медицины катастроф встречали бригаду скорой у больницы на случай оказания помощи родителям."Врачи сообщили, что угрозы для жизни и здоровья детей нет. В настоящий момент дети находятся под наблюдением врачей больницы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018813649.html

https://ria.ru/20250524/el-2018810244.html

ногинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ногинск