https://ria.ru/20250524/dtp-2018802384.html

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 24.05.2025

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:14:00+03:00

2025-05-24T05:14:00+03:00

2025-05-24T11:35:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли женщина и ребенок, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова. ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщали, что в ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным минздрава региона, помимо двух погибших, еще 10 человек пострадали, восемь из них доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018791157.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)