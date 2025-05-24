https://ria.ru/20250524/dtp-2018802384.html
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:14:00+03:00
2025-05-24T05:14:00+03:00
2025-05-24T11:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018783760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c84bf2068598d2aaa7f770701cce894.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли женщина и ребенок, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова. ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщали, что в ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным минздрава региона, помимо двух погибших, еще 10 человек пострадали, восемь из них доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018791157.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018783760_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_fc379ad737b2e567003f7d794f828d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
МВД: после ДТП в Подмосковье с микроавтобусом на трассе М-12 возбудили дело