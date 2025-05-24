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В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 24.05.2025
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05:14 24.05.2025 (обновлено: 11:35 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/dtp-2018802384.html
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:14:00+03:00
2025-05-24T11:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли женщина и ребенок, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова. ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщали, что в ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным минздрава региона, помимо двух погибших, еще 10 человек пострадали, восемь из них доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018791157.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

МВД: после ДТП в Подмосковье с микроавтобусом на трассе М-12 возбудили дело

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта возбуждено по факту ДТП в Подмосковье с участием микроавтобуса и легковых машин, в котором погибли женщина и ребенок, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова.
ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщали, что в ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным минздрава региона, помимо двух погибших, еще 10 человек пострадали, восемь из них доставлены в медучреждения.
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали
00:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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