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Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка
Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка - РИА Новости, 24.05.2025
Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее в день последнего звонка для школьников. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:22:00+03:00
2025-05-24T11:22:00+03:00
2025-05-24T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее в день последнего звонка для школьников. "Во всех школах сегодня звучат последние звонки – волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню "Первая любовь" и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил артист, песня "Первая любовь" и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах.
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россия
Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка
Shaman выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее в день последнего звонка