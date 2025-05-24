https://ria.ru/20250524/dronov-2018825802.html

Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка

Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка - РИА Новости, 24.05.2025

Shaman выпустил песню "Первая любовь" в день последнего звонка

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее в день последнего звонка для школьников. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:22:00+03:00

2025-05-24T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее в день последнего звонка для школьников. "Во всех школах сегодня звучат последние звонки – волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню "Первая любовь" и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил артист, песня "Первая любовь" и клип уже доступны на основных музыкальных цифровых площадках и видеоплатформах.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html

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