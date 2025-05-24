Рейтинг@Mail.ru
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2025
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:23:00+03:00
2025-05-24T15:23:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018857585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebedf767d7527ea66db0fa897184058c.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. "В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, на месте работают 38 специалистов и девять единиц техники экстренных служб.
https://ria.ru/20250524/orsk-2018855689.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018857585_0:11:1035:787_1920x0_80_0_0_dfb54c1ce078366a0ef971429b3ddd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа

МЧС ДНР: четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Донецке

© Фото : МЧС ДНР/TelegramПоследствия взрыва бытового газа в ДНР
Последствия взрыва бытового газа в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Последствия взрыва бытового газа в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР.
"В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на месте работают 38 специалистов и девять единиц техники экстренных служб.
Место обрушения пола и перегородки душевой в общежитии в оренбургском Орске - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Орске в общежитии обрушился пол
15:12
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала