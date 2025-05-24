https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2025
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:23:00+03:00
2025-05-24T15:23:00+03:00
2025-05-24T15:23:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018857585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebedf767d7527ea66db0fa897184058c.jpg
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. "В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, на месте работают 38 специалистов и девять единиц техники экстренных служб.
https://ria.ru/20250524/orsk-2018855689.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018857585_0:11:1035:787_1920x0_80_0_0_dfb54c1ce078366a0ef971429b3ddd59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа
МЧС ДНР: четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в Донецке