https://ria.ru/20250524/donetsk-2018858277.html

В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа

В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа - РИА Новости, 24.05.2025

В Донецке четыре человека пострадали из-за возможного взрыва газа

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:23:00+03:00

2025-05-24T15:23:00+03:00

2025-05-24T15:23:00+03:00

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали из-за вероятного взрыва бытового газа в Донецке, сообщается в Telegram-канале МЧС ДНР. "В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также пострадал еще один человек (ребенок), в госпитализации не нуждается", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, на месте работают 38 специалистов и девять единиц техники экстренных служб.

https://ria.ru/20250524/orsk-2018855689.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)