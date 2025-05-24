Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций народов славянского мира.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
День славянской письменности и культуры
Вчера, 00:52
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"Сегодня мы вспоминаем великий просветительский подвиг и миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они подарили нам не только азбуку, но и заложили вечный фундамент литературы и всей культуры", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что благодаря славянской письменности можно хранить, собирать и передавать информацию, историю, воспитывать детей, приучать их к любви к родному языку.
"Во всем мире 400 миллионов людей говорят на славянских языках", - отметил вице-премьер.
В завершение Чернышенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.