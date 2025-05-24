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Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2025
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Религия
 
19:58 24.05.2025 (обновлено: 20:02 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/chernyshenko-2018900796.html
Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры
Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2025
Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:58:00+03:00
2025-05-24T20:02:00+03:00
религия
россия
дмитрий чернышенко
русская православная церковь
день славянской письменности и культуры
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций народов славянского мира. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. "Сегодня мы вспоминаем великий просветительский подвиг и миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они подарили нам не только азбуку, но и заложили вечный фундамент литературы и всей культуры", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что благодаря славянской письменности можно хранить, собирать и передавать информацию, историю, воспитывать детей, приучать их к любви к родному языку. "Во всем мире 400 миллионов людей говорят на славянских языках", - отметил вице-премьер. В завершение Чернышенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018453435.html
https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html
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россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Русская православная церковь, День славянской письменности и культуры

Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве. 24 мая 2025
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций народов славянского мира.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
Участники Шествия буквиц в Новосибирске, посвященного Дню славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
День славянской письменности и культуры
Вчера, 00:52
«
"Сегодня мы вспоминаем великий просветительский подвиг и миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они подарили нам не только азбуку, но и заложили вечный фундамент литературы и всей культуры", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что благодаря славянской письменности можно хранить, собирать и передавать информацию, историю, воспитывать детей, приучать их к любви к родному языку.
"Во всем мире 400 миллионов людей говорят на славянских языках", - отметил вице-премьер.
В завершение Чернышенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Володин поздравил россиян с днем славянской письменности
Вчера, 08:51
 
РелигияРоссияДмитрий ЧернышенкоРусская православная церковьДень славянской письменности и культуры
 
 
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