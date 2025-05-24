https://ria.ru/20250524/chernyshenko-2018900796.html

Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры

Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры - РИА Новости, 24.05.2025

Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:58:00+03:00

2025-05-24T19:58:00+03:00

2025-05-24T20:02:00+03:00

религия

россия

дмитрий чернышенко

русская православная церковь

день славянской письменности и культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018901174_0:168:3342:2048_1920x0_80_0_0_04e6bbf841d8f6e08e66fc40b4c1cce9.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры, отметив важность этого события для сохранения духовных традиций народов славянского мира. Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов. "Сегодня мы вспоминаем великий просветительский подвиг и миссию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они подарили нам не только азбуку, но и заложили вечный фундамент литературы и всей культуры", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что благодаря славянской письменности можно хранить, собирать и передавать информацию, историю, воспитывать детей, приучать их к любви к родному языку. "Во всем мире 400 миллионов людей говорят на славянских языках", - отметил вице-премьер. В завершение Чернышенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины). По традиции в этот день его поздравляют представители духовенства, власти, общественности, а также мировых христианских и других конфессий.

https://ria.ru/20250524/prazdnik-2018453435.html

https://ria.ru/20250524/volodin-2018810394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий чернышенко, русская православная церковь, день славянской письменности и культуры