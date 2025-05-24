https://ria.ru/20250524/burjatija-2018849834.html

В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок

В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 24.05.2025

В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Билютай в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:36:00+03:00

2025-05-24T14:36:00+03:00

2025-05-24T14:36:00+03:00

происшествия

республика бурятия

бичурский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 24 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Билютай в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, возгорание частного дома произошло в селе Билютай Бичурского района. "В ходе тушения пожара личным составом внутри дома был обнаружен ребенок, предположительно, 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по тушению продолжаются, на месте работают 6 пожарных и 3 единицы техники. Причины возгорания установит дознаватель МЧС.

https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html

республика бурятия

бичурский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика бурятия, бичурский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)