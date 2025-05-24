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В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 24.05.2025
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14:36 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/burjatija-2018849834.html
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 24.05.2025
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Билютай в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:36:00+03:00
2025-05-24T14:36:00+03:00
происшествия
республика бурятия
бичурский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 24 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Билютай в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, возгорание частного дома произошло в селе Билютай Бичурского района. "В ходе тушения пожара личным составом внутри дома был обнаружен ребенок, предположительно, 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по тушению продолжаются, на месте работают 6 пожарных и 3 единицы техники. Причины возгорания установит дознаватель МЧС.
https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html
республика бурятия
бичурский район
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происшествия, республика бурятия, бичурский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Бурятия, Бичурский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок

При пожаре в селе Билютай в Бурятии погиб трехлетний ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 24 мая - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Билютай в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, возгорание частного дома произошло в селе Билютай Бичурского района.
«
"В ходе тушения пожара личным составом внутри дома был обнаружен ребенок, предположительно, 3 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по тушению продолжаются, на месте работают 6 пожарных и 3 единицы техники. Причины возгорания установит дознаватель МЧС.
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ПроисшествияРеспублика БурятияБичурский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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