СМИ: Британия расследует возможную связь поджога дома Стармера с Россией
FT: Британия расследует потенциальную связь поджога дома Стармера с Россией
© Getty Images / James Manning - PA ImagesВход в дом Кира Стармера на севере Лондона после поджога
© Getty Images / James Manning - PA Images
Вход в дом Кира Стармера на севере Лондона после поджога
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера, утверждает газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства.
Ранее лондонская полиция сообщила о задержании 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка. Им были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера. В понедельник правоохранители сообщили о задержании третьего подозреваемого, которым оказался гражданин Украины.
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"Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в... поджоги собственности, связанной со Стармером", - пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники британского правительства.
Издание утверждает со ссылкой на высокопоставленные источники британского правительства, что чиновники Великобритании расследуют, могли ли "лица в России" нанять подозреваемых для совершения поджога дома Стармера.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.