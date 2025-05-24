https://ria.ru/20250524/britaniya-2018793653.html

СМИ: Британия расследует возможную связь поджога дома Стармера с Россией

СМИ: Британия расследует возможную связь поджога дома Стармера с Россией - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: Британия расследует возможную связь поджога дома Стармера с Россией

Власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера, утверждает газета Financial... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:59:00+03:00

2025-05-24T00:59:00+03:00

2025-05-24T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера, утверждает газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства. Ранее лондонская полиция сообщила о задержании 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка. Им были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера. В понедельник правоохранители сообщили о задержании третьего подозреваемого, которым оказался гражданин Украины. "Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в... поджоги собственности, связанной со Стармером", - пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники британского правительства. Издание утверждает со ссылкой на высокопоставленные источники британского правительства, что чиновники Великобритании расследуют, могли ли "лица в России" нанять подозреваемых для совершения поджога дома Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.

https://ria.ru/20250513/britanija-2016602133.html

https://ria.ru/20250523/britanija-2018730577.html

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в мире, великобритания, россия, украина, кир стармер, жилье