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Треть браков в России заключается повторно - РИА Новости, 24.05.2025
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02:36 24.05.2025 (обновлено: 05:57 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/brak-2018797644.html
Треть браков в России заключается повторно
Треть браков в России заключается повторно - РИА Новости, 24.05.2025
Треть браков в России заключается повторно
Практически третья часть (32%) браков в России в прошлом году была заключена повторно, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:36:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Практически третья часть (32%) браков в России в прошлом году была заключена повторно, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, 32% от общего числа браков, зарегистрированных в прошлом году, были заключены россиянами повторно. Всего в прошлом году в России было подано 2 717 932 заявлений о браке. Средний возраст невесты составляет 32,5 года, а жениха — 34,6 года.
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общество, россия
Общество, Россия
Треть браков в России заключается повторно

Треть браков в России в прошлом году была заключена повторно

© Fotolia / Fotolia / Marco TiberioБракосочетание
Бракосочетание - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Fotolia / Fotolia / Marco Tiberio
Бракосочетание. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Практически третья часть (32%) браков в России в прошлом году была заключена повторно, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, 32% от общего числа браков, зарегистрированных в прошлом году, были заключены россиянами повторно.
Всего в прошлом году в России было подано 2 717 932 заявлений о браке. Средний возраст невесты составляет 32,5 года, а жениха — 34,6 года.
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