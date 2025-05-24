https://ria.ru/20250524/brak-2018797644.html

Треть браков в России заключается повторно

Треть браков в России заключается повторно - РИА Новости, 24.05.2025

Треть браков в России заключается повторно

Практически третья часть (32%) браков в России в прошлом году была заключена повторно, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:36:00+03:00

2025-05-24T02:36:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Практически третья часть (32%) браков в России в прошлом году была заключена повторно, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, 32% от общего числа браков, зарегистрированных в прошлом году, были заключены россиянами повторно. Всего в прошлом году в России было подано 2 717 932 заявлений о браке. Средний возраст невесты составляет 32,5 года, а жениха — 34,6 года.

https://ria.ru/20250314/brak-2004900895.html

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2025

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общество, россия