https://ria.ru/20250524/bpla-2018860384.html

В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника

В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника

Основные мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА на Тульскую область завершены, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:36:00+03:00

2025-05-24T15:36:00+03:00

2025-05-24T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

кимовский район

новомосковск (тульская область)

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931490315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedab9a4db27b15e20f6ca0feb9fb5ca.jpg

ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Основные мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА на Тульскую область завершены, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Утром глава региона заявил, что в результате работы ПВО по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА на предприятии в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировали. Повреждение также получила емкость с кислотой. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы, а одному оказали медицинскую помощь на месте. В Кимовском районе падающий беспилотник незначительно повредил несколько частных домов. "Провел совещание по ситуации в Новомосковске и Кимовском районе. К настоящему времени основные мероприятия по ликвидации инцидента выполнены. Мониторинг окружающей среды продолжается", - написал Миляев. По словам губернатора, превышение вредных веществ в воздухе не фиксируется. Миляев уточнил, что пострадавшим выплатят компенсацию в зависимости от степени тяжести полученных травм. Администрация Кимовского района окажет содействие жителям в ремонте поврежденных частных домов, добавил глава региона.

https://ria.ru/20250523/avdeev-2018587441.html

кимовский район

новомосковск (тульская область)

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кимовский район, новомосковск (тульская область), тульская область, дмитрий миляев