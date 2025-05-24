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В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника
В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника
Основные мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА на Тульскую область завершены, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:36:00+03:00
2025-05-24T15:36:00+03:00
2025-05-24T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кимовский район
новомосковск (тульская область)
тульская область
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ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Основные мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА на Тульскую область завершены, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Утром глава региона заявил, что в результате работы ПВО по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА на предприятии в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировали. Повреждение также получила емкость с кислотой. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы, а одному оказали медицинскую помощь на месте. В Кимовском районе падающий беспилотник незначительно повредил несколько частных домов. "Провел совещание по ситуации в Новомосковске и Кимовском районе. К настоящему времени основные мероприятия по ликвидации инцидента выполнены. Мониторинг окружающей среды продолжается", - написал Миляев. По словам губернатора, превышение вредных веществ в воздухе не фиксируется. Миляев уточнил, что пострадавшим выплатят компенсацию в зависимости от степени тяжести полученных травм. Администрация Кимовского района окажет содействие жителям в ремонте поврежденных частных домов, добавил глава региона.
https://ria.ru/20250523/avdeev-2018587441.html
кимовский район
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кимовский район, Новомосковск (Тульская область), Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области ликвидировали последствия атаки беспилотника
Миляев: основные мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА завершены