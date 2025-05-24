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ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 24.05.2025 (обновлено: 16:49 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/bpla-2018808567.html
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:23:00+03:00
2025-05-24T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные уничтожили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.
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россия
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вооруженные силы украины, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты ПВО
Запуск ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Запуск ракеты ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили в ведомстве.
Военные уничтожили:
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.
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