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ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

ПВО ночью и утром сбила 94 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:23:00+03:00

2025-05-24T08:23:00+03:00

2025-05-24T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили в ведомстве.Военные уничтожили:В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Накануне Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны.

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вооруженные силы украины, россия, белгородская область