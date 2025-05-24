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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 24.05.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС

Командир отделения и водитель МЧС получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:42:00+03:00

2025-05-24T17:42:00+03:00

2025-05-24T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Командир отделения и водитель МЧС получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале. "В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова. Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что для продолжения лечения пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода. "Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за их работу. Несмотря на все трудности, вы всегда готовы прийти на помощь жителям Белгородской области. Благодарен каждому за личное мужество и пример, который вы подаёте всем", - заявил глава региона.

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины