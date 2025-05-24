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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/bpl-2018878846.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 24.05.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС
Командир отделения и водитель МЧС получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:42:00+03:00
2025-05-24T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Командир отделения и водитель МЧС получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале. "В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова. Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что для продолжения лечения пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода. "Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за их работу. Несмотря на все трудности, вы всегда готовы прийти на помощь жителям Белгородской области. Благодарен каждому за личное мужество и пример, который вы подаёте всем", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники МЧС

Гладков: в Белгородской области два сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Командир отделения и водитель МЧС получили ранения при атаке украинского беспилотника в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале.
"В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова. Командира отделения и водителя с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что для продолжения лечения пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.
"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за их работу. Несмотря на все трудности, вы всегда готовы прийти на помощь жителям Белгородской области. Благодарен каждому за личное мужество и пример, который вы подаёте всем", - заявил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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