https://ria.ru/20250524/bodrov-2018747344.html

Как живет семья Сергея Бодрова спустя 22 года после трагедии

Как живет семья Сергея Бодрова спустя 22 года после трагедии - РИА Новости, 24.05.2025

Как живет семья Сергея Бодрова спустя 22 года после трагедии

Светлана Бодрова за одну ночь превратилась из счастливой жены во вдову с двумя маленькими детьми на руках. Дочке было четыре года, сыну — всего месяц. Прошло... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:06:00+03:00

2025-05-24T09:06:00+03:00

2025-05-24T09:06:00+03:00

куба

сергей бодров

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Светлана Бодрова за одну ночь превратилась из счастливой жены во вдову с двумя маленькими детьми на руках. Дочке было четыре года, сыну — всего месяц. Прошло уже 22 года с трагедии в Кармадонском ущелье, унесшей жизнь любимца миллионов Сергея Бодрова-младшего. Как сложилась судьба вдовы легендарного актера? Почему она так и не смогла полюбить снова? И какими выросли дети, которые практически не помнят своего отца?Любовь с первого взгляда на КубеИстория началась в 1997 году во время журналистской поездки на Кубу. Светлана Ситина, выпускница института геодезии, работала на телевидении — лихие девяностые не оставили выбора. Сергей Бодров был уже известным актером.В одном из писем Сергей признавался избраннице: у него такое чувство, будто они близнецы, разлученные в детстве и встретившиеся в 30 лет. Уже через год влюбленные поженились, хотя Светлана долго сопротивлялась чувствам."Я-то привыкла жить одна, я была взрослая — 30 лет, мне казалось, что я никогда уже не выйду замуж и никогда у меня не будет детей; я была уверена: в моей жизни есть и будет только одно — работа. И я как-то этим защищалась. Но Серега не отпускал", — вспоминала позже Светлана.Пророческие слова БодроваБодров часто писал супруге трогательные письма со съемок. Одно из них теперь читается как пророчество: "И все-таки любовь важнее. Независимо от того даже, важнее ли сама жизнь, чем смерть. Почему? Во-первых, это единственное, что может с ней соперничать в смысле окончательности. Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить. Это очевидно. Во-вторых, обратного, видимо, быть не может. Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она".Светлана призналась в одном из интервью: "Мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали, но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы все равно вместе, у нас внутренний между собой диалог."Сначала у пары родилась дочь Ольга — это было в 1998 году, а в августе 2002-го — сын Александр. Всего за месяц до трагедии семья была абсолютно счастлива.Трагедия в Кармадонском ущельеУтром 20 сентября 2002 года съемочная группа фильма "Связной" отправилась на натурные съемки в Кармадонское ущелье. К обеду 60-метровый слой льда и камней накрыл все живое в радиусе нескольких километров. Под завалами оказались 26 человек, включая Сергея Бодрова.Отец актера прилетел на следующий день после трагедии, простоял у ледника 40 минут, потом заперся в гостиничном номере сына до утра. "Искать здесь больше некого", — только и сказал Бодров-старший.Светлана не могла поверить в случившееся. Она постоянно летала в Осетию, требовала продолжать поиски. Масштабные спасательные работы продолжались до февраля 2004 года. Тело Сергея так и не нашли.Работа как спасение от горяВ одночасье Светлана стала вдовой в 35 лет. "Во всех смыслах не выжила бы. Нам ведь еще и не на что было жить. Мы перед отъездом Серегиным купили квартиру. Тут были голые стены. Двое детей. Надо как-то их кормить, надо деньги зарабатывать", — призналась Светлана.Спасением стала работа режиссером программы "Жди меня". Как пронзительно — женщина, потерявшая любимого, помогала другим найти своих близких. Пятнадцать лет после трагедии она не давала интервью, полностью посвятив себя детям и работе.Верность до гроба"Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше в моей жизни не появилось ни мысленно, ни физически, никак", — сказала Светлана спустя годы в одном из интервью. Она считает, что такого человека, как Сергей, больше нет, а другого ей не нужно.Может ли настоящая любовь пережить смерть? В случае Светланы Бодровой ответ очевиден. Даже спустя двадцать с лишним лет ей снятся кошмары, и она рефлекторно хочет разбудить мужа, но обнаруживает пустоту рядом.Дочь с глазами отцаОльга Бодрова унаследовала от матери светлые волосы, от отца — пронзительные голубые глаза. От папы у нее осталось мало воспоминаний: "Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего".Девочка выбрала актерскую стезю, поступила в ГИТИС. Преподаватели хвалили ее как серьезную и целеустремленную студентку. Сегодня 26-летняя Ольга играет в театре "Мастерская Петра Фоменко", снимается в кино. За роль в фильме "Море волнуется раз" получила награду "Кинотавра" за лучшую женскую роль.Ольга вышла замуж за актера Сергея Быстрова в 2020 году. Через три года у пары родилась дочь, которую назвали символично — Любовь.Сын с душой музыкантаАлександр внешне — копия отца. "Мимика, жесты, движения — все как у Сергея", — говорят знакомые семьи. Светлана постоянно видит в 22-летнем сыне отражение мужа.Саша не пошел по актерской стезе. Окончив исторический факультет МГУ, он занялся музыкой. Под псевдонимом sanCheezeS исполняет рэп, записал альбом "Рэп-мастерская". В творчестве затрагивает как социальные темы, так и лирические.Как и мать, молодой человек ведет закрытый образ жизни, избегает публичности. Характером тоже пошел в отца — такой же добрый и проницательный.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, сергей бодров, гитис