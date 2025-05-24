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"Уходит от войны". СМИ раскрыли неожиданные планы ЕС по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
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23:03 24.05.2025 (обновлено: 00:26 25.05.2025)
https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018917961.html
"Уходит от войны". СМИ раскрыли неожиданные планы ЕС по Украине
"Уходит от войны". СМИ раскрыли неожиданные планы ЕС по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
"Уходит от войны". СМИ раскрыли неожиданные планы ЕС по Украине
Лидеры Евросоюза планируют закупать оружие у США и отправлять его на Украину в случае отказа американского президента Дональда Трампа осуществлять прямые... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-24T23:03:00+03:00
2025-05-25T00:26:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
виктор орбан
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза планируют закупать оружие у США и отправлять его на Украину в случае отказа американского президента Дональда Трампа осуществлять прямые поставки Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники."Европейские лидеры спешат выяснить, как снабжать Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, уходит от войны. Один из вариантов: покупать американское", — говорится в материале.В статье отмечается, что у Европы нет запасов оружия, а также возможностей производить его в достаточно больших объемах.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250524/euractiv-2018803467.html
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018760557.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
"Уходит от войны". СМИ раскрыли неожиданные планы ЕС по Украине

Bloomberg: в ЕС планируют закупать оружие у США для поставок Украине

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и флаг Украины
Флаги ЕС и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лидеры Евросоюза планируют закупать оружие у США и отправлять его на Украину в случае отказа американского президента Дональда Трампа осуществлять прямые поставки Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
"Европейские лидеры спешат выяснить, как снабжать Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, уходит от войны. Один из вариантов: покупать американское", — говорится в материале.
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В статье отмечается, что у Европы нет запасов оружия, а также возможностей производить его в достаточно больших объемах.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западноевропейские лидеры решили заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек, такое же количество солдат сохранится и после завершения конфликта, причем ЕС будет финансировать расходы Украины на увеличение армии.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВиктор ОрбанСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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