https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018921948.html

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.05.2025

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:56:00+03:00

2025-05-24T23:56:00+03:00

2025-05-24T23:58:00+03:00

москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал он в Telegram-канале.По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники