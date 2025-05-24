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ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.05.2025
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23:56 24.05.2025 (обновлено: 23:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018921948.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:56:00+03:00
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москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал он в Telegram-канале.По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО отразили атаку двух украинских БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система ПВО
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная ракетная система ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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