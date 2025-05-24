https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018921948.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:56:00+03:00
2025-05-24T23:56:00+03:00
2025-05-24T23:58:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал он в Telegram-канале.По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: средства ПВО отразили атаку двух украинских БПЛА, летевших на Москву