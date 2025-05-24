https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018895833.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 24.05.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:27:00+03:00
2025-05-24T19:27:00+03:00
2025-05-24T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого мая с 16.20 до 18.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
МО: ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями