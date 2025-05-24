https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018895833.html

Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона

Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 24.05.2025

Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона

Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:27:00+03:00

2025-05-24T19:27:00+03:00

2025-05-24T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого мая с 16.20 до 18.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)