https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018821455.html

ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области

ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области - РИА Новости, 24.05.2025

ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области

Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

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2025-05-24T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

тверская область

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать четвертого мая с 8.30 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html

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Варвара Скокшина

россия, тверская область