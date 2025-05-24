https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018821455.html
ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области
ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области
Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:40:00+03:00
2025-05-24T10:40:00+03:00
2025-05-24T10:43:00+03:00
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тверская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили пять украинских беспилотников над Тверской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать четвертого мая с 8.30 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тверская область
ПВО сбила пять беспилотников в Тверской области
ПВО утром сбила пять украинских беспилотников в Тверской области