Рейтинг@Mail.ru
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018800236.html
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:53:00+03:00
2025-05-24T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106332/71/1063327111_0:0:786:442_1920x0_80_0_0_099e2b918353bb6d11aa9d0a7528925c.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250524/opasnost-2018797540.html
липецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106332/71/1063327111_95:0:786:518_1920x0_80_0_0_5fe2b85f7d0ce0635b6b488ec47b8dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС: в Липецке и Липецком МО объявили угрозу атаки беспилотников

© Фото : Е.Н. ВиноградовЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Е.Н. Виноградов
Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала