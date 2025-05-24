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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:53:00+03:00
2025-05-24T03:53:00+03:00
2025-05-24T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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липецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС: в Липецке и Липецком МО объявили угрозу атаки беспилотников