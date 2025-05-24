https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018800236.html

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:53:00+03:00

2025-05-24T03:53:00+03:00

2025-05-24T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250524/opasnost-2018797540.html

липецк

россия

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2025

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липецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)