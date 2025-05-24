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В Нижегородской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
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15:44 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018861268.html
В Нижегородской области нашли обломки беспилотника
В Нижегородской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
В Нижегородской области нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области, сообщает администрация Варнавинского района. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:44:00+03:00
2025-05-24T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области, сообщает администрация Варнавинского района. "Двадцать второго мая около 19.15 в дежурную часть рабочего поселка Варнавино поступило сообщение, что на расстоянии 700 метров от автодороги Варнавино - Красные Баки - Белышево около деревни Ляды обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Территория падения была оцеплена сотрудниками полиции, на место выехала следственная группа в составе МЧС, следственного комитета Нижегородской области, Росгвардии, прокуратуры и администрации", - сообщается в официальной группе администрации Варнавинского района в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что при падении БПЛА угрозы для жизни населения не было, инфраструктура не повреждена. "Части летательного аппарата изъяты для проведения проверочных мероприятий", - сообщает районная администрация.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нижегородской области нашли обломки беспилотника

В Нижегородской области около деревни Ляды обнаружили обломки беспилотника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области, сообщает администрация Варнавинского района.
«
"Двадцать второго мая около 19.15 в дежурную часть рабочего поселка Варнавино поступило сообщение, что на расстоянии 700 метров от автодороги Варнавино - Красные Баки - Белышево около деревни Ляды обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Территория падения была оцеплена сотрудниками полиции, на место выехала следственная группа в составе МЧС, следственного комитета Нижегородской области, Росгвардии, прокуратуры и администрации", - сообщается в официальной группе администрации Варнавинского района в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что при падении БПЛА угрозы для жизни населения не было, инфраструктура не повреждена.
"Части летательного аппарата изъяты для проведения проверочных мероприятий", - сообщает районная администрация.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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