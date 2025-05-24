https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018861268.html

В Нижегородской области нашли обломки беспилотника

В Нижегородской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

В Нижегородской области нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области, сообщает администрация Варнавинского района. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:44:00+03:00

2025-05-24T15:44:00+03:00

2025-05-24T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды в Нижегородской области, сообщает администрация Варнавинского района. "Двадцать второго мая около 19.15 в дежурную часть рабочего поселка Варнавино поступило сообщение, что на расстоянии 700 метров от автодороги Варнавино - Красные Баки - Белышево около деревни Ляды обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Территория падения была оцеплена сотрудниками полиции, на место выехала следственная группа в составе МЧС, следственного комитета Нижегородской области, Росгвардии, прокуратуры и администрации", - сообщается в официальной группе администрации Варнавинского района в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что при падении БПЛА угрозы для жизни населения не было, инфраструктура не повреждена. "Части летательного аппарата изъяты для проведения проверочных мероприятий", - сообщает районная администрация.

https://ria.ru/20250409/slyusar-2010145277.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)