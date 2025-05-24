https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018824962.html

При атаке БПЛА в Новомосковске повреждена емкость с кислотой

При атаке БПЛА в Новомосковске повреждена емкость с кислотой - РИА Новости, 24.05.2025

При атаке БПЛА в Новомосковске повреждена емкость с кислотой

Емкость с кислотой получила повреждения в результате атаки БПЛА на предприятие в Новомосковске Тульской области, превышения концентрации вредных веществ в... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:13:00+03:00

2025-05-24T11:13:00+03:00

2025-05-24T11:25:00+03:00

происшествия

новомосковск (тульская область)

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ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Емкость с кислотой получила повреждения в результате атаки БПЛА на предприятие в Новомосковске Тульской области, превышения концентрации вредных веществ в воздухе нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня ранним утром подверглось атаке беспилотника, были обнаружены повреждения емкости с кислотой. Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует", - говорится в сообщении.По словам Миляева, на месте работают специалисты Роспотребнадзора, оперативные службы и первый заместитель - председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Ситуация на контроле.В субботу глава региона сообщил, что в результате работы ПВО по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА на предприятии в Новомосковске был поврежден трубопровод с природным газом. Возгорание ликвидировали. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, а одному оказали медицинскую помощь на месте.

https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html

новомосковск (тульская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новомосковск (тульская область)