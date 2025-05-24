https://ria.ru/20250524/berlin-2018873129.html

СМИ: в центре Берлина проходит демонстрация против поставок вооружений

СМИ: в центре Берлина проходит демонстрация против поставок вооружений - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: в центре Берлина проходит демонстрация против поставок вооружений

Демонстрация в поддержку мира и, в частности, против поставок немецких вооружений в зоны боевых действий проходит в субботу у Бранденбургских ворот в центре... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:59:00+03:00

2025-05-24T16:59:00+03:00

2025-05-24T16:59:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

россия

олаф шольц

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018872758_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_8128846b71caf6e96bfb081636a99582.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку мира и, в частности, против поставок немецких вооружений в зоны боевых действий проходит в субботу у Бранденбургских ворот в центре Берлина, передает агентство DPA. "Несколько сотен демонстрантов собрались вскоре после полудня на демонстрацию у Бранденбургских ворот… Акция, в том числе, против поставок вооружений Германией проходит под девизом "Мир. Свобода. Народное голосование", - говорится в статье издания. Около 10 тысяч человек было зарегистрировано для участия в мероприятии, пишет PDA со ссылкой на столичную полицию. Инициативная группа "Германия встает" (Deutschland steht auf) выступила организатором мероприятия. После митинга около Бранденбургских ворот инициаторы планируют шествие по району, где располагаются здания бундестага, многих министерств и ведомств, а также иностранных посольств, добавляет агентство. Перед собравшимися среди прочих выступил немецкий врач и мультимиллионер Винфрид Штёкер, который раскритиковал приведшее в упадок Германию правительство экс-канцлера Олафа Шольца и призвал "смести" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, говорится в материале издания. По данным газеты Tagesspiegel, некоторые участники демонстрации принесли знамена с голубем мира, флаги Германии и России.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html

https://ria.ru/20250524/rumyniya-2018860860.html

германия

берлин (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город), россия, олаф шольц, фридрих мерц