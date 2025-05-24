СМИ: в центре Берлина проходит демонстрация против поставок вооружений
DPA: у Бранденбургских ворот в Берлине проходит демонстрация в поддержку мира
© Getty Images / picture alliance/Jörg CarstensenДемонстрация в поддержку мира у Бранденбургских ворот в центре Берлина
© Getty Images / picture alliance/Jörg Carstensen
Демонстрация в поддержку мира у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Демонстрация в поддержку мира и, в частности, против поставок немецких вооружений в зоны боевых действий проходит в субботу у Бранденбургских ворот в центре Берлина, передает агентство DPA.
"Несколько сотен демонстрантов собрались вскоре после полудня на демонстрацию у Бранденбургских ворот… Акция, в том числе, против поставок вооружений Германией проходит под девизом "Мир. Свобода. Народное голосование", - говорится в статье издания.
Около 10 тысяч человек было зарегистрировано для участия в мероприятии, пишет PDA со ссылкой на столичную полицию. Инициативная группа "Германия встает" (Deutschland steht auf) выступила организатором мероприятия. После митинга около Бранденбургских ворот инициаторы планируют шествие по району, где располагаются здания бундестага, многих министерств и ведомств, а также иностранных посольств, добавляет агентство.
Перед собравшимися среди прочих выступил немецкий врач и мультимиллионер Винфрид Штёкер, который раскритиковал приведшее в упадок Германию правительство экс-канцлера Олафа Шольца и призвал "смести" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, говорится в материале издания.
По данным газеты Tagesspiegel, некоторые участники демонстрации принесли знамена с голубем мира, флаги Германии и России.