https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018845537.html

Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025

Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025 - РИА Новости, 24.05.2025

Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025

Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:15:00+03:00

2025-05-24T14:15:00+03:00

2025-05-24T14:15:00+03:00

белоруссия

минск

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018401663_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c99d92c90b0695808531fe13cc5f88e3.jpg

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390 миллионов долларов, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус. "Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX-2025, составила чуть более 390 миллионов долларов", сказал Пантус журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году. "Мы, на самом деле, очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже до сегодняшнего дня можно сказать, что выставка прошла успешно", - сказал глава Госкомвоенпрома. Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран. По словам Пантуса, в рамках выставки проведен настоящий марафон встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ВПК. "Мы видим перспективу и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX-2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", - подчеркнул он. Выставка MILEX-2025 проходила в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимали участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 миллионов долларов, сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250116/belorussia-1994076941.html

https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, россия, в мире