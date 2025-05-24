https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018845537.html
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025 - РИА Новости, 24.05.2025
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025
Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:15:00+03:00
2025-05-24T14:15:00+03:00
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390 миллионов долларов, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус. "Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX-2025, составила чуть более 390 миллионов долларов", сказал Пантус журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году. "Мы, на самом деле, очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже до сегодняшнего дня можно сказать, что выставка прошла успешно", - сказал глава Госкомвоенпрома. Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран. По словам Пантуса, в рамках выставки проведен настоящий марафон встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ВПК. "Мы видим перспективу и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX-2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", - подчеркнул он. Выставка MILEX-2025 проходила в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимали участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 миллионов долларов, сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250116/belorussia-1994076941.html
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белоруссия, минск, россия, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, В мире
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025
Госкомвоенпром Белоруссии: ВПК подписал контрактов на 390 миллионов долларов
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390 миллионов долларов, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.
"Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX-2025, составила чуть более 390 миллионов долларов", сказал Пантус журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году.
"Мы, на самом деле, очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже до сегодняшнего дня можно сказать, что выставка прошла успешно", - сказал глава Госкомвоенпрома.
Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран.
По словам Пантуса, в рамках выставки проведен настоящий марафон встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ВПК.
"Мы видим перспективу и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX-2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", - подчеркнул он.
Выставка MILEX-2025 проходила в Минске
с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимали участие более 150 компаний из Белоруссии
, а также из России
, Китая
, Ирана
, Пакистана
и Индии
. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз.
На предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 миллионов долларов, сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов.