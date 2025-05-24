Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025 - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018845537.html
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025 - РИА Новости, 24.05.2025
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025
Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:15:00+03:00
2025-05-24T14:15:00+03:00
белоруссия
минск
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018401663_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c99d92c90b0695808531fe13cc5f88e3.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390 миллионов долларов, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус. "Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX-2025, составила чуть более 390 миллионов долларов", сказал Пантус журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году. "Мы, на самом деле, очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже до сегодняшнего дня можно сказать, что выставка прошла успешно", - сказал глава Госкомвоенпрома. Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран. По словам Пантуса, в рамках выставки проведен настоящий марафон встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ВПК. "Мы видим перспективу и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX-2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", - подчеркнул он. Выставка MILEX-2025 проходила в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимали участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз. На предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 миллионов долларов, сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250116/belorussia-1994076941.html
https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018401663_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4d994f73c3cee61efcd83b2bd30d05de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, В мире
Белоруссия подписала контракты на 390 миллионов долларов на MILEX-2025

Госкомвоенпром Белоруссии: ВПК подписал контрактов на 390 миллионов долларов

© РИА НовостиСтенд научно-производственного объединения "Киловатт" на Международной выставке вооружений и военной техники "MILEX – 2025" в Минске
Стенд научно-производственного объединения Киловатт на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX – 2025 в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости
Стенд научно-производственного объединения "Киловатт" на Международной выставке вооружений и военной техники "MILEX – 2025" в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Компании военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 контрактов примерно на 390 миллионов долларов, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.
"Сумма контрактов, подписанных в рамках MILEX-2025, составила чуть более 390 миллионов долларов", сказал Пантус журналистам в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости.
Минск - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Белоруссия работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия
16 января, 20:18
Он подчеркнул, что таким образом побит рекорд прошлой выставки, которая прошла в 2023 году.
"Мы, на самом деле, очень удовлетворены итогами. Конечно же, в ближайшие дни мы проанализируем более детально и подведем итоги этой выставки. Но уже до сегодняшнего дня можно сказать, что выставка прошла успешно", - сказал глава Госкомвоенпрома.
Он подчеркнул, что выставку посетили почти 60 официальных делегаций из 30 стран.
По словам Пантуса, в рамках выставки проведен настоящий марафон встреч и деловых переговоров по сотрудничеству в сфере ВПК.
"Мы видим перспективу и будем серьезно начинать готовиться уже к выставке MILEX-2027, чтобы достойно представить наш оборонно-промышленный сектор на мировой арене", - подчеркнул он.
Выставка MILEX-2025 проходила в Минске с 21 по 24 мая на демонстрационных площадях Минского международного выставочного центра. В выставке принимали участие более 150 компаний из Белоруссии, а также из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Количество компаний в полтора раза больше, чем в 2023 году, когда выставка проходила в предыдущий раз.
На предыдущей международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 белорусские предприятия подписали 14 экспортных контрактов на сумму свыше 266 миллионов долларов, сообщали тогда в Госкомвоенпроме республики. На выставке в 2021 году предприятия Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии подписали 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
29 января, 18:49
 
БелоруссияМинскРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала