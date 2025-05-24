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Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 24.05.2025
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17:40 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/belorussija-2018878421.html
Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 24.05.2025
Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2"
Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил РИА Новости заместитель министра обороны по вооружению — начальник... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:40:00+03:00
2025-05-24T17:40:00+03:00
белоруссия
минск
андрей федин
су-30см
ми-35м
в мире
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил РИА Новости заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин. "И поступление самолетов Су-30СМ-2 ожидается. И вертолетов Ми-35М, и продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". И некоторые другие образцы вооружения, которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы", - сказал Федин на полях выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске, отвечая на вопрос об ожидаемых поставках нового вооружения в белорусскую армию. Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров. Собеседник уточнил, что поставка "Тор-М2" ожидается "в этому году". В декабре минобороны Белоруссии сообщило о поступлении в республику очередной батареи современных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Сообщалось, что поступившие комплексы были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.
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белоруссия, минск, андрей федин, су-30см, ми-35м, в мире
Белоруссия, Минск, Андрей Федин, Су-30СМ, Ми-35М, В мире
Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2"

Минобороны Белоруссии: в этом году ожидается продолжение поставок ЗРК "Тор-М2"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил РИА Новости заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин.
«
"И поступление самолетов Су-30СМ-2 ожидается. И вертолетов Ми-35М, и продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". И некоторые другие образцы вооружения, которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы", - сказал Федин на полях выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске, отвечая на вопрос об ожидаемых поставках нового вооружения в белорусскую армию.
Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров.
Собеседник уточнил, что поставка "Тор-М2" ожидается "в этому году".
В декабре минобороны Белоруссии сообщило о поступлении в республику очередной батареи современных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Сообщалось, что поступившие комплексы были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.
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