https://ria.ru/20250524/belorussija-2018878421.html

Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2"

Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 24.05.2025

Белоруссия ожидает продолжения поставок ЗРК "Тор-М2"

Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил РИА Новости заместитель министра обороны по вооружению — начальник... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:40:00+03:00

2025-05-24T17:40:00+03:00

2025-05-24T17:40:00+03:00

белоруссия

минск

андрей федин

су-30см

ми-35м

в мире

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия ожидает в текущем году продолжение поставок в республику ЗРК "Тор-М2", сообщил РИА Новости заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин. "И поступление самолетов Су-30СМ-2 ожидается. И вертолетов Ми-35М, и продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". И некоторые другие образцы вооружения, которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы", - сказал Федин на полях выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске, отвечая на вопрос об ожидаемых поставках нового вооружения в белорусскую армию. Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров. Собеседник уточнил, что поставка "Тор-М2" ожидается "в этому году". В декабре минобороны Белоруссии сообщило о поступлении в республику очередной батареи современных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2". Сообщалось, что поступившие комплексы были доработаны российскими конструкторами с учетом опыта их применения в СВО.

https://ria.ru/20241121/tor-m2-1985021524.html

белоруссия

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Наталья Макарова

белоруссия, минск, андрей федин, су-30см, ми-35м, в мире