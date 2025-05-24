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В Валуйском округе Белгородской области отключили свет - РИА Новости, 24.05.2025
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23:10 24.05.2025 (обновлено: 23:55 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/belgorod-2018918833.html
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет - РИА Новости, 24.05.2025
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:10:00+03:00
2025-05-24T23:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
дубровка
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.
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происшествия, белгородская область, дубровка, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Белгородская область, Дубровка, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет

В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение света

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.
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ПроисшествияБелгородская областьДубровкаВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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