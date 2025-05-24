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В Валуйском округе Белгородской области отключили свет

В Валуйском округе Белгородской области отключили свет - РИА Новости, 24.05.2025

В Валуйском округе Белгородской области отключили свет

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:10:00+03:00

2025-05-24T23:10:00+03:00

2025-05-24T23:55:00+03:00

происшествия

белгородская область

дубровка

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017012691.html

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происшествия, белгородская область, дубровка, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)