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В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет - РИА Новости, 24.05.2025
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:10:00+03:00
2025-05-24T23:10:00+03:00
2025-05-24T23:55:00+03:00
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 14 населенных пунктах в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Частично без света остаётся посёлок Уразово, а также полностью сёла Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Отмечается, что аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017012691.html
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происшествия, белгородская область, дубровка, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Белгородская область, Дубровка, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение света