https://ria.ru/20250524/bangladesh-2018881638.html

Временное правительство Бангладеш призвало к единству и сплочению

Временное правительство Бангладеш призвало к единству и сплочению - РИА Новости, 24.05.2025

Временное правительство Бангладеш призвало к единству и сплочению

Временное правительство Бангладеш призвало народ к единству и сплочению, чтобы обеспечить невозможность возвращения в страну авторитаризма, следует из заявления РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:10:00+03:00

2025-05-24T18:10:00+03:00

2025-05-24T18:10:00+03:00

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БАНГКОК, 24 мая - РИА Новости. Временное правительство Бангладеш призвало народ к единству и сплочению, чтобы обеспечить невозможность возвращения в страну авторитаризма, следует из заявления правительства, опубликованного в субботу. Бангладешская газета Daily Star сообщила в пятницу, что Нахид Ислам, один из лидеров студенческого движения, сыгравшего основную роль в свержении правительства премьера в июле-августе 2024 года, заявил, что временный председатель правительства Мухаммад Юнус чувствует себя "заложником уличных демонстраций" и не может продолжать работу в условиях, когда политические силы страны не в состоянии прийти к консенсусу. В субботу та же газета отметила, что временный премьер, по данным чиновников, близких к правительству, рассказал на неплановом заседании кабинета, что на данном этапе отказался от мыслей об отставке и пока продолжит работу вместе с остальными членами правительства. "Консультативный совет (временное правительство Бангладеш - ред.) подчеркивает, что более широкое единство необходимо для поддержания стабильности, продвижения инициатив по выборам, судебным разбирательствам и реформам, а также для предотвращения возвращения авторитаризма в страну", - говорится в заявлении, принятом на внеплановом заседании правительства, состоявшемся в субботу. На заседании, проходившем под председательством Юнуса, подробно обсуждались три основные обязанности, возложенные на временное правительство: выборы, реформы и судебный процесс над членами свергнутого в 2024 году правительства бывшего премьера Бангладеш Шейх Хасины, уточняется в документе. "Совет подробно обсудил, как различные необоснованные требования, преднамеренные и несанкционированные заявления и разрушительные программы нарушают нормальную рабочую среду и создают сомнения и замешательство в среде общественности относительно выполнения (кабмином - ред.) обязанностей", - сообщили во временном правительстве. Во временном кабинете министров отметили, что правительство выслушает позиции всех политических партий по этим вопросам и четко обозначит в ближайшее время свою собственную позицию. Кроме того, там заявили, что, несмотря на многочисленные препятствия, кабмин продолжает выполнять свои обязанности, откладывая в сторону групповые интересы. "Однако, если выполнение этих обязанностей станет невозможным из-за подстрекательства побежденных сил или в рамках иностранного заговора, правительство публично представит все причины (такой невозможности - ред.) и примет свои последующие решения в соответствии с ситуацией", - подчеркнули в кабинете министров. Временное правительство воплощает общественные ожидания, возникшие в результате июльского студенческого восстания в 2024 году, указывается в заявлении. "Но если какие-либо действия будут препятствовать независимости правительства, инициативам реформ, судебным процессам, справедливым выборам или нормальному функционированию государства, тем самым делая невозможным выполнение возложенных на него обязанностей, правительство примет необходимые решения, проконсультировавшись с народом", - заключают министры. В последние недели в Бангладеш проходят уличные демонстрации с разнонаправленной повесткой: одни протестующие требуют скорейшего проведения выборов, несмотря на незавершенность процесса реформирования системы управления и избирательного законодательства, другие выступают за отставку ряда министров временного правительства, отказываются идти на выборы при нынешнем составе национальной избирательной комиссии или заявляют, что выборы должны состояться только после завершения начатых временным правительством реформ и суда над членами свергнутого в 2024 году правительства. В этой обстановке СМИ Бангладеш сообщали, что Юнус готов уйти в отставку, если в политической жизни страны продлится подобная ситуация. Студенческие протесты, начавшиеся в июле 2024 года и в августе перешедшие в уличные беспорядки и столкновения, стали причиной отставки правительства. К власти пришел временный кабмин, состоящий из бывших студенческих активистов, лидеров протестов и известных в стране экспертов. Главой правительства стал нобелевский лауреат по экономике, доктор, профессор Юнус. Кабинет министров поставил задачи проведения реформ, в том числе избирательной системы и административного аппарата, подготовки и проведения новых всеобщих выборов, а также проведения судебного процесса над рядом чиновников предыдущего правительства по обвинениям, связанным с попытками жестко подавить студенческие выступления, которые привели к гибели как протестующих, так и полицейских, направленных властями на разгон демонстраций. Участники июльского восстания, пришедшие после него к власти в Бангладеш, считают свергнутое правительство авторитарным и недемократичным. Одно из требований сторонников временного кабмина - суд не только над бывшими министрами и другими представителями исполнительной власти, но и над самим экс-премьером, находящейся в эмиграции.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009835531.html

https://ria.ru/20250207/sotrudnichestvo-1997925902.html

https://ria.ru/20250206/bangladesh-1997704974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бангладеш, шейх хасина