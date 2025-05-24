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В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом - РИА Новости, 24.05.2025
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16:32 24.05.2025 (обновлено: 18:23 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/anapa-2018868252.html
В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом
В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом - РИА Новости, 24.05.2025
В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом
Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:32:00+03:00
2025-05-24T18:23:00+03:00
происшествия
краснодарский край
анапа
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом", - говорится в сообщении оперштаба Кубани. В очистке пляжей и дна Чёрного моря от мазута участвуют сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. Оперативный штаб региона на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, показал работу участников ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Спасатели работают в специальной защитной экипировке. Работы, как и погружения водолазной группы, ведутся ежедневно при благоприятных погодных условиях, уточнили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html
https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html
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происшествия, краснодарский край, анапа, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Черное море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом

Водолазы за сутки собрали 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВодолазы за сутки собрали 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы
Водолазы за сутки собрали 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Водолазы за сутки собрали 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«
"Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
Обстановка на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Попова рассказала о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района
Вчера, 14:16
В очистке пляжей и дна Чёрного моря от мазута участвуют сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. Оперативный штаб региона на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, показал работу участников ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Спасатели работают в специальной защитной экипировке. Работы, как и погружения водолазной группы, ведутся ежедневно при благоприятных погодных условиях, уточнили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом
Вчера, 17:39
 
ПроисшествияКраснодарский крайАнапаЧерное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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