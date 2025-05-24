https://ria.ru/20250524/anapa-2018868252.html

В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом

В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом - РИА Новости, 24.05.2025

В Анапе водолазы за сутки подняли со дна моря 88 мешков с мазутом

Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:32:00+03:00

2025-05-24T16:32:00+03:00

2025-05-24T18:23:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Сводная группировка водолазов в Анапе совершила 166 спусков и подняла со дна 88 мешков с мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом", - говорится в сообщении оперштаба Кубани. В очистке пляжей и дна Чёрного моря от мазута участвуют сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы. Оперативный штаб региона на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, показал работу участников ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Спасатели работают в специальной защитной экипировке. Работы, как и погружения водолазной группы, ведутся ежедневно при благоприятных погодных условиях, уточнили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html

https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html

краснодарский край

анапа

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, анапа, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе