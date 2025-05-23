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Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
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23:52 23.05.2025 (обновлено: 23:59 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zvezda-2018790650.html
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье
Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими выполнил посадку на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры... РИА Новости, 23.05.2025
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московская область (подмосковье)
москва
ил-76
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими выполнил посадку на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".Как пишется в сообщении, в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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московская область (подмосковье), москва, ил-76, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Ил-76, Общество
Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье

"Звезда": самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими выполнил посадку на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Как пишется в сообщении, в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
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Московская область (Подмосковье)МоскваИл-76Общество
 
 
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