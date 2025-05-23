https://ria.ru/20250523/zvezda-2018790650.html

Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье

Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025

Самолет с 270 освобожденными из украинского плена сел в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими выполнил посадку на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:52:00+03:00

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2025-05-23T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими выполнил посадку на подмосковном аэродроме, соответствующие кадры опубликовал телеканал "Звезда".Как пишется в сообщении, в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило ранее в пятницу Минобороны РФ. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250523/plennye-2018778231.html

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московская область (подмосковье), москва, ил-76, общество