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Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны - РИА Новости, 23.05.2025
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:33:00+03:00
2025-05-23T12:33:00+03:00
2025-05-23T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины."Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какой глубины может быть буферная зона при необходимости.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны
Песков переадресовал в МО РФ вопрос о глубине буферной зоны вдоль границы РФ