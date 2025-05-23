Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 23.05.2025 (обновлено: 12:39 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zona-2018630514.html
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны - РИА Новости, 23.05.2025
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T12:33:00+03:00
2025-05-23T12:39:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины."Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какой глубины может быть буферная зона при необходимости.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны

Песков переадресовал в МО РФ вопрос о глубине буферной зоны вдоль границы РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины.
"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какой глубины может быть буферная зона при необходимости.
В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала