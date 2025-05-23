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Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны - РИА Новости, 23.05.2025

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной глубине буферной зоны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T12:33:00+03:00

2025-05-23T12:33:00+03:00

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россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы РФ и Украины."Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какой глубины может быть буферная зона при необходимости.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, безопасность