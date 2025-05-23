https://ria.ru/20250523/zhitelnitsa-2018645159.html

В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью

В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью - РИА Новости, 23.05.2025

В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью

Уголовное дело возбудили в Челябинской области в отношении местной жительницы, которая пыталась уговорить знакомого убить ее дочь из-за конфликтов, но мужчина... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:38:00+03:00

2025-05-23T13:38:00+03:00

2025-05-23T19:13:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинской области в отношении местной жительницы, которая пыталась уговорить знакомого убить ее дочь из-за конфликтов, но мужчина обратился в полицию, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. "В Правобережном межрайонном следственном отделе регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктами "в, з" частью 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователем решается вопрос об избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, отмечает СУСК.

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Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери 2025-05-23T13:38 true PT0M19S

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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)