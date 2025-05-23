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Жителя Ульяновской области осудили за убийство религиозного деятеля

Жителя Ульяновской области осудили за убийство религиозного деятеля - РИА Новости, 23.05.2025

Жителя Ульяновской области осудили за убийство религиозного деятеля

Саратовский областной суд приговорил жителя Ульяновской области к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве религиозного деятеля из Пензенской области,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:39:00+03:00

2025-05-23T11:39:00+03:00

2025-05-23T17:15:00+03:00

происшествия

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саратовский областной суд

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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил жителя Ульяновской области к 23 годам лишения свободы по обвинению в убийстве религиозного деятеля из Пензенской области, сообщили управление СК РФ и прокуратура Саратовской области. Духовное управление мусульман Пензенской области сообщало, что муэдзин из села Средняя Елюзань Ибрахим Исяняев был жестоко убит 16-17 апреля 2024 года. Заместитель муфтия Саратовской области Ахмед Махметов уточнял РИА Новости, что волонтеры нашли тело Исяняева в водоеме в Ульяновской области, он, предположительно, был зарезан в соседней Саратовской области, где обнаружили его сожженный автомобиль. Подозреваемый в убийстве был задержан 21 апреля в ДНР. По данным саратовского главка МВД, задержанный 36-летний уроженец Ульяновской области ранее уже был судим за убийство. По данным областного суда, дело в отношении Раиля Хайрова поступило в суд в апреле этого года. "Собранные следственным отделом по городу Вольску доказательства явились достаточными для признания жителя Ульяновской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", частью 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества"... Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале СУСК. Следствие и суд установили, что житель Ульяновской области в апреле 2024 года, испытывая материальные затруднения, решил совершить разбойное нападение на жителя Пензенской области, который занимался скупкой домашнего скота у частных лиц, назначил встречу с ним и в ходе беседы на территории Вольского района Саратовской области под угрозой применения ножа потребовал передать ему денежные средства. Получив отказ, фигурант зарезал потерпевшего, похитил денежные средства и имущество потерпевшего на сумму более 300 тысяч рублей, а также с целью сокрыть содеянное поджег автомобиль мужчины, тело утопил в водоеме в Ульяновской области, а сам скрылся. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что подсудимый вину признал полностью. Саратовский областной суд в Telegram-канале отмечает, что в рамках рассмотрения дела частично удовлетворены иски потерпевших, в пользу которых с Хайрова взыскано 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и около 950 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.Фигурант после задержания по решению суда находился в СИЗО.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20250522/moskva-2018476305.html

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