https://ria.ru/20250523/zelenskaya-2018562999.html

"Каждый четвертый": фонд Зеленской раскрыл шокирующие данные о детях

"Каждый четвертый": фонд Зеленской раскрыл шокирующие данные о детях - РИА Новости, 23.05.2025

"Каждый четвертый": фонд Зеленской раскрыл шокирующие данные о детях

Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу, говорится в исследовании, проведенном Фондом Елены Зеленской. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:27:00+03:00

2025-05-23T01:27:00+03:00

2025-05-23T01:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу, говорится в исследовании, проведенном Фондом Елены Зеленской."Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу", — говорится на слайде презентации исследования.Фонд выделил четыре причины такой эмиграции: 80 процентов привлекает большее количество возможностей, 64 процента детей хотят посмотреть мир, 39 процентов хотят готовы уехать ради лучшего образования, 38 процентов задумали отъезд ради безопасности.В январе газета Independent сообщила со ссылкой на беженцев и письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купермю что все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию.В апреле Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине выпустил документ, в котором говорилось, что дети-беженцы на Украине подвергаются серьезному риску торговли людьми, незаконного усыновления и сексуального насилия.Из документа следует, что украинская делегация ничего не ответила по этому поводу.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914774832.html

https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html

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в мире, украина, великобритания, елена зеленская, оон