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Звезды мировой оперы и роговой оркестр: летний фестиваль в Зале Зарядье

Звезды мировой оперы и роговой оркестр: летний фестиваль в Зале Зарядье - РИА Новости, 23.05.2025

Звезды мировой оперы и роговой оркестр: летний фестиваль в Зале Зарядье

Весь июнь и начало июля на одной из главных концертных площадок столицы будет проходить Третий летний музыкальный фестиваль "Зарядье". Он начнется с концерта... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:00:00+03:00

культпоход

ильдар абдразаков

борис годунов

валерий гергиев

концертный зал "зарядье"

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Весь июнь и начало июля на одной из главных концертных площадок столицы будет проходить Третий летний музыкальный фестиваль "Зарядье". Он начнется с концерта звезды мировой оперы Эрвина Шротта, который выступит на этой сцене уже во второй раз. Продолжит афишу фестиваля еще один блистательный певец – Ильдар Абдразаков. Публику ждут выступления маэстро Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра, вечера этнической музыки и концерт уникального рогового оркестра. Однако откроет месяц специальная программа к Международному дню защиты детей. Подробности – в нашем обзоре.Джазовые вариацииНа концерте 1 июня, в Международный день защиты детей, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова исполнит "Карнавал животных" французского композитора Камиля Сен-Санса в аранжировке одного из постоянных участников коллектива Юрия Севастьянова.Этот цикл Сен-Санс сочинил как музыкальную шутку и даже запретил издавать при своей жизни – сочинение звучало только в частных салонах. Но именно "Карнавал животных" после смерти композитора стал одним из самых популярных его сочинений. А в начале ХХ века легендарный хореограф Михаил Фокин поставил на эту музыку хореографический номер, ставший классикой балета. Юрий Севастьянов сочинил джазовую фантазию на темы "Карнавала животных". Дополнят программу произведения американского джазового композитора и изобретателя инструментов Рэймонда Скотта, который любил давать своим пьесам необычные названия.Лучшие голоса оперной сценыТретий летний музыкальный фестиваль "Зарядье" откроется 2 июня концертом звезды мировой оперы Эрвина Шротта. Уругвайский бас-баритон выступит в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. На московском концерте он исполнит оперные партии, которые в разные годы сделали его знаменитым.Так, мировую известность ему принесла партия Лепорелло в "Дон Жуане" Моцарта в 2008 году – знаменитая ария прозвучит на вечере в Москве. Следующим важным этапом в его карьере стала постановка "Сицилийской вечерни" Верди (2012 год) – отрывки из этой оперы также в программе концерта.Вторая часть вечера будет посвящена музыке испанских и латиноамериканских композиторов. Так, Шротт включил в программу "Песни Дон Кихота" Жака Ибера, которые в свое время композитор написал для Федора Шаляпина, и знаменитую Besame mucho. Это песню в жанре кубинского танго в 1932 году сочинила мексиканская пианистка Консуэло Веласкес.Концерт "Три контртенора" 4 июля представит публике сразу троих солистов – обладателей редчайшего типа голоса, который близок по звучанию к женскому меццо-сопрано. Аккомпанировать Андрею Немзеру, Вадиму Волкову и Ивану Бородулину будет Фестивальный барочный оркестр.Мода на высокие мужские голоса пришлась на эпоху барокко. Так что в программе концерта в Зале Зарядье – произведения Генделя и его современников. Многие исполнители были не только известны, но и обладали богатством и большим влиянием в обществе, что делало этот профессиональный путь привлекательным для начинающих певцов. К началу ХХ века соответствующая медицинская практика ради сохранения юношеских голосов была прекращена. И уже во второй половине ХХ века эти партии в барочных произведениях стали исполнять контртеноры – певцы, которые благодаря особой вокальной технике и, конечно, природному таланту, добиваются "неземного" звучания в высоких регистрах.Оперы в концертном исполненииВ первые дни фестиваля на сцене Зала Зарядье прозвучит опера Мусоргского "Борис Годунов" в сценическом исполнении. В основе либретто, над которым работал сам композитор, – трагедия Пушкина и исторические труды Карамзина. Эту партитуру по праву считают одной из главных в русской музыке XIX века.Партию царя Бориса исполнит великолепный бас Ильдар Абдразаков. Эта роль для певца стала одной из коронных, впервые он дебютировал в ней в 2018 году в Париже.Абдразаков исполнял ее на сцене Мариинского и Большого театров, в Опере Монте-Карло и на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. В декабре 2022 года премьера "Бориса Годунова" с Ильдаром Абдразаковым открывала очередной сезон в легендарном Ла Скала. По словам певца, этот образ требует не только вокальных данных, но и большой психологической работы. Что приятно, на летнем музыкальном фестивале "Зарядье" опера прозвучит дважды, 6 и 7 июня, так что шансов попасть на концерт у публики больше. Режиссером сценической версии выступает Сергей Новиков.Продолжит "оперную тему" фестиваля также концертное исполнение "Травиаты" Верди 26 июня. Руководитель Нижегородского театра оперы и балета Дмитрий Синьковский вновь приезжает в Москву со своими музыкантами. Главную партию исполнит сопрано Надежда Павлова. Впервые она спела Виолетту Валери на сцене Музыкального театра Петрозаводска. Но знаменитой ее сделал в 2016 году спектакль Пермского театра оперы и балета режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса. Эта работа принесла Павловой Золотую маску, настоящий триумф и славу. Позже она участвовала в постановках "Травиаты" на разных оперных сценах. К труппе Нижегородского театра оперы и балета она присоединилась в 2023 году.И еще одна опера в концертном исполнении – "Царская невеста" Римского-Корсакова – завершит фестиваль 5 июля. Одну из главных женских партий – Марфу – исполнит прославленная сопрано Ольга Перетятько. В этой роли она дебютировала чуть больше 10 лет назад сначала в Берлине, затем в Ла Скала. Ее партнером на сей раз будет солист Мариинского театра Сергей Скороходов, он выйдет в партии Ивана Лыкова. В концерте примет участие Фестивальный симфонический оркестр "Зарядье". Он был создан в 2023 году по инициативе Ивана Рудина и стал первым крупным фестивальным оркестром за время существования зала.Мировая музыкаУникальный коллектив из Санкт-Петербурга выступит на фестивале 14 июня. Это Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко. Такие ансамбли, исполнявшие музыку на духовых инструментах (рогах), появились в России еще в середине XVIII века. В свое время они были весьма популярны, но позже их вытеснили симфонические оркестры. Возрождение исконно русской традиции началось в 2006 году в Санкт-Петербурге с создания мастерской этих инструментов.Особенность рогового оркестра в том, что один инструмент издает только один определенный звук. Раньше на каждый рог приходился один музыкант, современные исполнители держат в руках сразу по несколько рожков.На концерте летнего фестиваля оркестр представит программу "Сны", в которой старинное звучание сочетается с национальным армянским дудуком и современными мультимедиа.Еще один концерт, который соберет этно-музыкантов разных стран, пройдет 18 июня. Болгарский хор The New Bulgarian Voices выступит вместе Радиком Тюлюшем, солистом знаменитой группы тувинского горлового пения "Хуун-Хуур-Ту". А музыканты-электронщики Иван Шопов и Кармен Риццо объединят фольклорные мотивы и современный минимализм.К 80-летию ПобедыОсобое место в программе фестиваля занимает концерт 22 июня – он посвящен 80-летию Победы. Актриса Юлия Рутберг и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Дениса Лотоева представят программу, в которой отрывки из мемуаров военного времени и газетных статей переплетаются с музыкой великих композиторов ХХ века. Знаменитая песня Александрова "Священная война" прозвучит вместе с сочинениями Гаврилина, Рахманинова, Прокофьева и торжественной увертюрой "1812 год" Чайковского. Конечно, программа не обойдется без одного из главных произведений времен Великой Отечественной – Симфонии № 7 Шостаковича, прозвучит ее первая часть.Гала-концертСовершенно незаурядный состав исполнителей можно будет услышать на гала-концерте 15 июня. Наряду с известными широкой публике музыкантами, такими как пианист Денис Мацуев, певец Сергей Скороходов и виолончелист Сергей Ролдугин на сцену выйдут зарубежные исполнители. О двух певицах – Фаитме Аль Хашими и Фаридан Дамировой – стоит сказать отдельно.Сопрано Фатима Аль Хашими – не только музыкант из ОАЭ, но и инженер-архитектор по первому образованию и руководитель музыкального отдела в министерстве культуры и развития знаний страны. Она сочетает просветительскую и исполнительскую деятельность, активно гастролирует и выступает на разных мировых концертных площадках. В ее репертуаре – произведения на 20 языках. Еще одна певица, которая выйдет в этот вечер на сцену, – Фидан Дамирова – обладает контральто, редким типом женского низкого голоса. Она закончила Азербайджанскую музыкальную академию, потом училась в Москве, в Центре оперного пения Галины Вишневской. В программе этого гала-концерта соседствуют отрывки из известных европейских опер, джазовая музыка Гершвина, турецкая песня, произведения Шостаковича и Чайковского.

https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html

https://ria.ru/20250325/balet-2007171851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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культпоход, ильдар абдразаков, борис годунов, валерий гергиев, концертный зал "зарядье"