Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук
Медведчук: Запад прививал на Украине нацизм, планируя использовать ее против РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украине Зеленского невозможно спрятать свое нацистское нутро, но западная пропаганда предпочитает его не замечать, в первую очередь потому, что нацизм был взращен на Украине за деньги и под командованием коллективного Запада... Украину готовили для роли тарана России, а идеология нацизма подходила для этого как никакая другая, поскольку делила украинский народ на "цивилизованных европейцев", людей первого сорта, и "ватников", "биологических рабов" и "орков", которых следовало по определению уничтожить. Именно поэтому коллективный Запад не только не пытался урегулировать конфликт, но еще и вложил в его разжигание огромные средства", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".
В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.