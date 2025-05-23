https://ria.ru/20250523/zapad-2018607355.html

Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук

Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.05.2025

Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук

Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:15:00+03:00

2025-05-23T11:15:00+03:00

2025-05-23T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украине Зеленского невозможно спрятать свое нацистское нутро, но западная пропаганда предпочитает его не замечать, в первую очередь потому, что нацизм был взращен на Украине за деньги и под командованием коллективного Запада... Украину готовили для роли тарана России, а идеология нацизма подходила для этого как никакая другая, поскольку делила украинский народ на "цивилизованных европейцев", людей первого сорта, и "ватников", "биологических рабов" и "орков", которых следовало по определению уничтожить. Именно поэтому коллективный Запад не только не пытался урегулировать конфликт, но еще и вложил в его разжигание огромные средства", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон