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Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.05.2025
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11:15 23.05.2025 (обновлено: 11:16 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zapad-2018607355.html
Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук
Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.05.2025
Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук
Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:15:00+03:00
2025-05-23T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украине Зеленского невозможно спрятать свое нацистское нутро, но западная пропаганда предпочитает его не замечать, в первую очередь потому, что нацизм был взращен на Украине за деньги и под командованием коллективного Запада... Украину готовили для роли тарана России, а идеология нацизма подходила для этого как никакая другая, поскольку делила украинский народ на "цивилизованных европейцев", людей первого сорта, и "ватников", "биологических рабов" и "орков", которых следовало по определению уничтожить. Именно поэтому коллективный Запад не только не пытался урегулировать конфликт, но еще и вложил в его разжигание огромные средства", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018573631.html
https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html
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в мире, украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Запад намеренно прививал украинскому населению нацизм, заявил Медведчук

Медведчук: Запад прививал на Украине нацизм, планируя использовать ее против РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Западные политики намеренно прививали на Украине нацизм, планируя использовать ее как оружие против России и пророссийского населения самой Украины, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украине Зеленского невозможно спрятать свое нацистское нутро, но западная пропаганда предпочитает его не замечать, в первую очередь потому, что нацизм был взращен на Украине за деньги и под командованием коллективного Запада... Украину готовили для роли тарана России, а идеология нацизма подходила для этого как никакая другая, поскольку делила украинский народ на "цивилизованных европейцев", людей первого сорта, и "ватников", "биологических рабов" и "орков", которых следовало по определению уничтожить. Именно поэтому коллективный Запад не только не пытался урегулировать конфликт, но еще и вложил в его разжигание огромные средства", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Обернется катастрофой": на Западе сообщили Украине страшные новости
Вчера, 06:08
В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что то, чем занимается режим Владимира Зеленского в отношении всего русского на Украине, - это чистый нацизм.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
В миреУкраинаРоссияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
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