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"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2025
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15:34 23.05.2025 (обновлено: 23:44 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zaluzhnyy-2018705484.html
"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России
"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2025
"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России
Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, чьи слова передает... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:34:00+03:00
2025-05-23T23:44:00+03:00
в мире
украина
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лондон
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, чьи слова передает Telegram-канал "Политика страны".&quot;Нас уже обогнали, и мы отстаем — и об этом надо честно говорить&quot;, — признал он.По словам Залужного, Украина уже не может непрерывно создавать и масштабировать инновации, а сама страна переживает нехватку человеческих ресурсов и тяжелое финансовое положение.Накануне экс-главком ВСУ призвал не надеяться на чудо, которое поможет республике вернуться к границам 1991-го или 2022 года.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.
https://ria.ru/20250523/oruzhie-2018678812.html
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в мире, украина, россия, лондон, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Лондон, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России

Залужный признал превосходство России над Украиной по инновациям на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, чьи слова передает Telegram-канал "Политика страны".
«

"Нас уже обогнали, и мы отстаем — и об этом надо честно говорить", — признал он.

Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Особый ужас". СМИ пишут о панике на Западе из-за российского оружия
Вчера, 14:44
По словам Залужного, Украина уже не может непрерывно создавать и масштабировать инновации, а сама страна переживает нехватку человеческих ресурсов и тяжелое финансовое положение.
Накануне экс-главком ВСУ призвал не надеяться на чудо, которое поможет республике вернуться к границам 1991-го или 2022 года.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.
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На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева
Вчера, 13:33
 
В миреУкраинаРоссияЛондонВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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