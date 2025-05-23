https://ria.ru/20250523/zaluzhnyy-2018705484.html

"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России

"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 23.05.2025

"Надо говорить честно". Залужный сделал неожиданное заявление о России

Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, чьи слова передает... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:34:00+03:00

2025-05-23T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, чьи слова передает Telegram-канал "Политика страны"."Нас уже обогнали, и мы отстаем — и об этом надо честно говорить", — признал он.По словам Залужного, Украина уже не может непрерывно создавать и масштабировать инновации, а сама страна переживает нехватку человеческих ресурсов и тяжелое финансовое положение.Накануне экс-главком ВСУ призвал не надеяться на чудо, которое поможет республике вернуться к границам 1991-го или 2022 года.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.

https://ria.ru/20250523/oruzhie-2018678812.html

https://ria.ru/20250523/strategiya-2018644334.html

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в мире, украина, россия, лондон, валерий залужный, вооруженные силы украины